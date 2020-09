Κοινωνία

Καρδίτσα: καρέ - καρέ η επιχείρηση διάσωσης εγκλωβισμένων στην Οξυά

Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανήρτησε το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης εγκλωβισμένων πολιτών στην Οξυά Καρδίτσας, μετά το φονικό πέρασμα του κυκλώνα "Ιανός".

Το βίντεο από την επιχείρηση διάσωσης εγκλωβισμένων πολιτών στην Οξυά Καρδίτσας, μετά το φονικό πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνας "Ιανός" ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς. Όπως αναφέρει σε μήνυμά του, η απο αέρος επιχείρηση διάσωσης επτά συμπολιτών μας από αποκλεισμένους οικισμούς του χωριού Οξυάς Καρδίτσας, παρά τα εξαιρετικά δύσκολα και επικίνδυνα δεδομένα, σχεδιάστηκε, οργανώθηκε και εκτελέστηκε με απόλυτη ακρίβεια και επιτυχία! "Ηταν 7 από τις 946 διασώσεις- απεγκλωβισμούς πολιτών που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του κυκλώνα Ιανός από την Πυροσβεστική μας Υπηρεσία και τους μηχανισμούς της Πολιτικής Προστασίας. Συνεχίζουμε..." τονίζει ο κ. Χαρδαλιάς. Δείτε το βίντεο της διάσωσης: