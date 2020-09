Κοινωνία

Οδήγηση μοτοσικλέτας με δίπλωμα αυτοκινήτου

Τι ισχύει μετά την αλλαγή, βάσει της οποίας δεν υποχρεώνεται κάποιος να βγάλει δεύτερο δίπλωμα για μοτοσικλέτα.

Στο εξής ο κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β μπορεί να οδηγήσει και μοτοσικλέτα μέχρι και 125 κ.εκ χωρίς εξετάσεις και εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί αυτοκινήτου μπορούν στο εξής νόμιμα να οδηγούν σε όλη την επικράτεια μοτοσικλέτες μέχρι 125 κ. εκ. χωρίς την υποχρέωση να έχουν «βγάλει» δίπλωμα οδήγησης.

Όλα αυτά αναφέρονται στην υπ' αριθμόν Κοινή Υπουργική Απόφαση A3/Οικ. 56475/6635 που προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία ως προς τις διατάξεις της οδηγίας 2020/612/ΕΕ της Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2020, η οποία τροποποιεί την οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άδεια οδήγησης, καθώς και τροποποιεί τo Παράρτημα Ι του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).

Το θέμα αυτό έφερε την έντονη αντίδραση του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης καθώς ισχυρίζεται ότι με τη συγκεκριμένη απόφαση η οποία καταργεί την εκπαίδευση ενός υποψηφίου οδηγού μοτοσικλέτας, θα απογειώσει τα τροχαία συμβάντα στην χώρα μας. «Δεν έχει θέση μια τέτοια νομοθεσία-ντροπή σε μια χώρα όπου μόνο το 2018 καταγράφηκαν 6.638 παθόντα πρόσωπα σε τροχαία συμβάντα με μοτοσικλέτα», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Αρης Ζωγράφος και συνεχίζει: «Η μοτοσικλέτα συμπεριφέρεται διαφορετικά από τα άλλα οχήματα επειδή έχει διαφορετική φιλοσοφία κατασκευής. Είναι όχημα μονής γραμμής, ο οδηγός βρίσκεται επάνω και όχι μέσα στο όχημα, και για αυτό τον λόγο ο χειρισμός της είναι πολύ πιο δύσκολος από τον χειρισμό ενός αυτοκινήτου. Η μοτοσικλέτα στρίβει, φρενάρει, επιταχύνει και συμπεριφέρεται διαφορετικά από ένα αυτοκίνητο, απαιτεί καλή ισορροπία και πλήρη συντονισμό άκρων από τον αναβάτη».

Ο κ. Ζωγράφος αναφέρε: «λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, γίνεται σαφές το προφανές: όχι μόνο είναι αναγκαίο ένας οδηγός μοτοσικλέτας να εκπαιδεύεται, αλλά χρειάζεται η εκπαίδευση αυτή να είναι εξειδικευμένη στις αυξημένες απαιτήσεις του οχήματος και της οδικής πραγματικότητας».