Πολιτική

Γεννηματά στον ΑΝΤ1: η κυβέρνηση αφήνει το ΕΣΥ να καταρρέει

Μια σειρά λαθών καταλόγισε στην κυβέρνηση όσον αφορά στους χειρισμούς της στο ζήτημα της πανδημίας. Τι είπε για τα ελληνοτουρκικά και την επίσκεψή της στην Καρδίτσα.

"Πυρά" στην κυβέρνηση, για τους χειρισμούς της στο ζήτημα της πανδημίας, εξαπέλυσε η πρόεδρος του ΚΙΝΑ, Φώφη Γεννηματά.

“Η κυβέρνηση προσπαθώντας να καλύψει τις πολύ μεγάλες της ευθύνες τα ρίχνει όλα στις πλάτες των πολιτών. Αυτό είναι εξοργιστικό. Προσπάθησε να κρύψει τα λάθη της κάτω από το χαλί” τόνισε χαρακτηριστικά.

Η κα Γεννηματά δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν πήρε τα μέτρα που έπρεπε για το δεύτερο κύμα της πανδημίας και απαρίθμησε τα λάθη που έχουν γίνει. “Το πρώτο λάθος της ήταν ότι έστειλε ένα μήνυμα χαλαρότητας, ανοίγοντας τη χώρα άνευ όρων και επιτρέποντας σε στελέχη της να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις χωρίς μάσκα, χωρίς μέτρα” είπε και πρόσθεσε: “Είναι μεγάλο λάθος να μην έχει φροντίσει η κυβέρνηση να είναι στις αίθουσες των σχολείων 15 παιδιά, τη στιγμή που υπάρχουν περιορισμοί στις πλατείες. Αυτά είναι αδιανόητα”.

Αναφέρθηκε και στον συνωστισμό που παρατηρείται στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ζητώντας από την κυβέρνηση να αυξήσει άμεσα τον στόλο και τους οδηγούς στα λεωφορεία. Τέλος, εξέφρασε τον προβληματισμό της για τους μετανάστες, χαρακτηρίζοντάς τους “υγειονομική βόμβα”, αλλά και για τα γηροκομεία και τις δημόσιες υπηρεσίες, που έρχονται σε επαφή με τους πολίτες, ζητώντας να γίνονται συχνά τεστ. “Αφήνουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας να καταρρέει” κατέληξε η κα Γεννηματά, τονίζοντας παράλληλα: “Ελπίζω να μην έχουν εκλογές στο μυαλό τους για το φθινόπωρο”.

Για τα εθνική ζητήματα τόνισε ότι δεν εμπιστεύεται τη “μυστική διπλωματία” και ζήτησε να χαράξει η κυβέρνηση ξεκάθαρη γραμμή ότι η ελληνική πλευρά διαπραγματεύεται χωρίς το “περίστροφο” της Τουρκίας στο τραπέζι. “Ο πρωθυπουργός δεν έχει απαντήσει στα ερωτήματά μου” πρόσθεσε.

“Οι διερευνητικές δεν είναι διαπραγμάτευση, δεν απαιτούν έγγραφη συμφωνία. Η έγγραφη συμφωνία σημαίνει ότι υπάρχει πλαίσιο διαλόγου. Που το πάει ο κ. Μητσοτάκης; Μιλάει για άνευ όρων διάλογο με την Τουρκία και μας το κρύβει; Η Τουρκία είναι φανερό ότι έχει μία οθωμανική στρατηγική. Ο διάλογος με την Τουρκία δεν γίνεται να ξεκινάει την επόμενη μέρα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, με το OrucReis να τριγυρνά και να επιχειρεί να γκριζάρει περιοχές για να ενισχύει τα δικά τους επιχειρήματα. Και τελικά να διαπραγματεύεται ο Ερντογάν με τους δικούς του όρους και να κάνει ένα ανατολικό παζάρι με όλους τους ισχυρούς της γης. Αυτό που χρειάζεται είναι ξεκάθαρη γραμμή από την ελληνική πλευρά. Η παράταξη μας ήταν πάντα υπέρ του διαλόγου αλλά χωρίς εκβιασμούς, χωρίς το περίστροφο από την πλευρά της Τουρκίας στο τραπέζι και μοναδικό θέμα την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης να θεσμοθετηθούν άμεσα στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συγκεκριμένες κυρώσεις με ρήτρα άμεσης, αυτόματης εφαρμογής στην επόμενη κίνηση του Ερντογάν” είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, για όσα αντίκρισε στην Καρδίτσα, η οποία επλήγη από την κακοκαιρία “Ιανός”, δήλωσε ότι είναι δύσκολο να επανέλθει σε φυσιολογικό ρυθμό η περιοχή. Ζήτησε δε τα μέτρα της κυβέρνησης να μην πέσουν στη γραφειοκρατία.

“Οι άνθρωποι στην Θεσσαλία έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές, είναι πολύ δύσκολο να επανέλθουν σε μία φυσιολογική ζωή. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκούν τα μέτρα ανακούφισης που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. Το ένα ζήτημα λοιπόν, είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν να μην μπλέξουν στην γραφειοκρατία, να μην καθυστερήσουν και να εφαρμοστούν άμεσα και το δεύτερο και σημαντικότερο είναι, ότι η περιοχή για να επανέλθει χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Ένα σχέδιο, που θα ξεκινά από τη στήριξη των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των αγροτών. Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται σε αγρότες και κτηνοτρόφους που έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές και θα έχουμε ντόμινο δυσμενών εξελίξεων αν δεν στηριχθούν το συντομότερο δυνατό.

Χρειάζονται οπωσδήποτε αποκατάσταση, σοβαρότατες υποδομές, χρειάζονται σοβαρά αντιπλημμυρικά έργα, για να μην ξαναζήσουμε παρόμοια φαινόμενα και έχουμε ξανά τα ίδια. Γι’ αυτό ακριβώς ζητήσαμε από χθες, κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής Εμπορίου στη Βουλή, για να έρθουν όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης να δεσμευτούν σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο με αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων” κατέληξε η κα Γεννηματά.