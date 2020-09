Πολιτική

Κουτσούμπας: στο “κόκκινο” το ΕΣΥ - αφήστε τα “μπαλώματα”

Αυστηρό μήνυμα Κουτσούμπα στην κυβέρνηση, να προχωρήσει σε δημιουργία ΜΕΘ και προσλήψεις γιατρών...

Παρέμβαση για τις ανάγκες που προκύπτουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού έκανε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.

"Η κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται "στο κόκκινο". Τώρα, πριν να είναι αργά για την υγεία του λαού, η κυβέρνηση να αφήσει τα "μπαλώματα" και να προχωρήσει εδώ και τώρα σε δημιουργία ΜΕΘ, σε μαζικές προσλήψεις γιατρών - νοσηλευτών και επίταξη όλων των δομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας" αναφέρει σε ανακοίνωσή του και προσθέτει:

"Να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των νοσοκομειακών γιατρών και υγειονομικών, που δίνουν τη μάχη για την προστασία της υγείας του λαού".