Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ημερήσιο ρεκόρ με 6595 στην Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο έλεος της πανδημίας η Ρωσία. Χιλιάδες κρούσματα και δεκάδες νεκροί σε μία ημέρα.

Η Ρωσία κατέγραψε σήμερα 6.595 νέα κρούσματα κορονοϊού μέσα στο τελευταίο 24ωρο, την υψηλότερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων από τις 12 Ιουλίου.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι άλλοι 149 άνθρωποι κατέληξαν από την covid-19 με τους οποίους ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 19.948.

Τα νέα στοιχεία ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στη χώρα σε 1.128.836, τον τέταρτο μεγαλύτερο παγκοσμίως.