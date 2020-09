Πολιτική

Αναστασιάδης σε Γκουτέρες: αναγκαίος ο τερματισμός των παρανόμων ενεργειών της Τουρκίας

Η επικοινωνία του Προέδρου της Κύπρου με τον ΓΓ του ΟΗΕ, μετά την πρωτοβουλία για επανέναρξη του διαλόγου για το Κυπριακό.

Τηλεδιάσκεψη με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τη δηλωθείσα πρόθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την επανέναρξη μιας νέας πρωτοβουλίας για διάλογο στο Κυπριακό από το σημείο που είχε διακοπεί στο Κραν Μοντανά, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάδειξη νέου Τουρκοκύπριου ηγέτη.

Κατά τη συζήτησή του με τον γενικό γραμματέα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εξέφρασε, επίσης, την ειλικρινή του ετοιμότητα και προσήλωση στην επανέναρξη απευθείας συνομιλιών στη βάση των όσων έχουν συμφωνηθεί στη συνάντηση του Βερολίνου στις 25 Νοεμβρίου 2019.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατά την τηλεδιάσκεψη ανέφερε προς τον Γενικό Γραμματέα ότι παρά την καλή βούληση και την αποφασιστικότητα της πλευράς Κύπρου για επίλυση του Κυπριακού, η Τουρκία προσπαθεί να δημιουργήσει τετελεσμένα, μέσα από τις συνεχιζόμενες έκνομες ενέργειες της στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις απειλές για εποικισμό της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Επεσήμανε, ακόμα, ότι για να υπάρξει ένας εποικοδομητικός διάλογος θα πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για το οποίο είναι αναγκαίος ο τερματισμός των παρανόμων ενεργειών της Τουρκίας.

Από την πλευρά του, ο ΓΓ του ΟΗΕ επανέλαβε προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη τη βούλησή του για ανάληψη μιας νέας πρωτοβουλίας για το Κυπριακό. Ανέφερε, επίσης, ότι θα προβεί σε παραστάσεις προς την Τουρκία, ώστε να τερματιστούν οι απειλές για εποικισμό της Αμμοχώστου, αλλά και οι έκνομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ.