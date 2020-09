Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια για κορονοϊό και... Rafale!

Στο κείμενο πρόσκληση για το συλλαλητήριο γίνεται αναφορά, εκτός από την ασφάλεια των μαθητών και τις προσλήψεις εκπαιδευτικών, και στα μαχητικά αεροσκάφη Rafale...

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μαθητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας με βασικό αίτημα την λήψη όλων των αναγκαίων και απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών.

Με κεντρικό σύνθημα «κάτω από την μάσκα έχουμε φωνή, μόρφωση, υγεία για κάθε μαθητή» οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες συγκεντρώθηκαν αρχικά στα Προπύλαια και κατευθύνονται προς τη Βουλή.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες διεκδικούν μεταξύ άλλων τη συγκρότηση τμημάτων με μέγιστο αριθμό τους 15 μαθητές, πρόσληψη του απαραίτητου εκπαιδευτικού προσωπικού και του προσωπικού καθαριότητας για να γίνονται κανονικά και με ασφάλεια τα μαθήματα, καθώς και ανατροπή του νόμου Κεραμέως για την τράπεζα θεμάτων.

Στο κείμενο πρόσκληση για το σημερινο συλλαλητήριο γίνεται όμως αναφορά και στα μαχητικά αεροσκάφη Rafale: «Δε δεχόμαστε πως ότι διεκδικούμε δεν μπορεί να γίνει. Ξέρουμε να κάνουμε μαθηματικούς υπολογισμούς. Η κυβέρνηση της ΝΔ λέει πως θα αγοράσει ΦΕΤΟΣ από τη Γαλλία 16 μαχητικά αεροσκάφη Rafale με κόστος που προσεγγίζει τα 4 δισ. Ευρώ… Σε εμάς λένε πως δεν έχουν χρήματα για να προσλάβουν όσους καθηγητές λείπουν ή χρειάζονται για να μειωθεί ο αριθμός μαθητών ανά τάξη. Τους πληροφορούμε πως αυτά τα χρήματα αρκούν για να προσληφθούν πάνω από 300.000 καθηγητές για έναν χρόνο!».

Την κινητοποίηση στηρίζουν επίσης και η Ομοσπονδία Γονέων και κηδεμόνων Αττικής και εκπαιδευτικοί. Αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ:

Την ώρα που φουντώνει η πανδημία και αυξάνεται με ταχύτητα ο αριθμός των σχολείων που κλείνουν η κυβέρνηση της ΝΔ έχει πάρει την πολιτική απόφαση να μη δώσει ούτε 1 ευρώ προκειμένου να διασφαλίσει στοιχειωδώς τους όρους για την προστασία της υγείας εκπαιδευτικών, μαθητών και των οικογενειών τους. Ακόμα και στις περιπτώσεις που εμφανίζεται κρούσμα covid -19 τα μέτρα που παίρνονται είναι ανεπαρκή, αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε ακόμα και τα τεστ από την τσέπη μας. Μέσα σε αίθουσες κλουβιά, με 25αρια τμήματα, ακόμα και 2ώρες συνεχόμενες στην τάξη με τη μάσκα, εκπαιδευτικοί και μαθητές παλεύουμε να τα βγάλουμε πέρα χωρίς καμία στήριξη!

Η κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα δεν πήρε ούτε ένα μέτρο, δεν ικανοποίησε ούτε ένα αίτημα ώστε να διασφαλιστούν οι χώροι και το προσωπικό (εκπαιδευτικό και βοηθητικό) ώστε να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τάξη. Σα να μην έφτανε αυτό τη στιγμή που όλοι οι ειδικοί επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ότι η πανδημία βρίσκεται σε φάση που μπορεί η κατάσταση να γίνει ανεξέλεγκτη, ειδικά στην Αττική, τη στιγμή που συστήνουν αποστάσεις σε κάθε χώρο (ΜΜΜ, μαγαζιά κλπ) η κυβέρνηση πεισματικά αρνείται οποιοδήποτε αίτημα για σπάσιμο τμημάτων και έγκριση ολιγομελών.

Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κλειστές αίθουσες στα σχολεία, το Υπουργείο Παιδείας αρνείται την αξιοποίηση τους με την δημιουργία νέων τμημάτων. Προκαλεί οργή στον εκπαιδευτικό κόσμο η τακτική της κυβέρνησης να αφήνει απροστάτευτους εκπαιδευτικούς και μαθητές στα σχολεία που εμφανίζονται κρούσματα. Αρνείται ακόμα και τα τεστ στους εκπαιδευτικούς και μαθητές φορτώνοντας το κόστος στις πλάτες τους.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, το πολύ στους 15 και ανάλογα με το μέγεθος της αίθουσας, έτσι ώστε να μπορούν να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

Μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών για την κάλυψη των ελλείψεων στα σχολεία, που προκύπτουν από τις αυξημένες ανάγκες της περιόδου.

Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ με έξοδα και ευθύνη του κράτους. Άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων σε εργαζόμενο στο σχολείο ή σε μαθητή.

Αύξηση του προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων.

Δημιουργία σχολιατρικής υπηρεσίας που θα έχει την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας των σχολείων αλλά και τη διαχείριση των κρουσμάτων.

Ηλιόπουλος: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έξι μήνες πετούσε χαρταετό στο θέμα των σχολείων «Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να υπερασπιστούν τη δημόσια υγεία και να κινητοποιηθούν”, διεμήνυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος, στον ρ/στ “Παραπολιτικά FM” 90,1 FM, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη και την υπουργό Παιδείας, Ν. Κεραμέως ότι “έξι μήνες πετούσαν χαρταετό στο ζήτημα των σχολείων”. “Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που άνοιξε τα σχολεία με περισσότερους μαθητές ανά τάξη, 20.000 λιγότερους αναπληρωτές σε σχέση με το 2019 και χωρίς να διενεργηθούν τεστ. Και τώρα μια σειρά από σχολεία κλείνουν το ένα μετά το άλλο», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. «Όπως κανείς δεν αμφισβήτησε στο πρώτο lockdown ότι το ζήτημα της δημόσιας υγείας είναι πρώτη προτεραιότητα, έτσι και τώρα δεν μπορούμε να αρνηθούμε στους μαθητές να το υπερασπιστούν. Τα αιτήματα των μαθητικών κινητοποιήσεων είναι στην πλειοψηφία τους υπέρ των περισσότερων προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού και καθαριστριών, και λιγότερων μαθητών ανά τμήμα. Θα ήταν λοιπόν τουλάχιστον υποτιμητικό να συκοφαντήσει η κυβέρνηση τους μαθητές 16 και 17 χρονών ως υποκινούμενους στις καταλήψεις ή ως αρνητές της μάσκας”, τόνισε αναφορικά με τις σχετικές κινητοποιήσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ είναι φανατικά υπέρ του δικαιώματος στη μόρφωση, και ενάντια σε όποιο αίτημα βάζει μπροστά την άρνηση της μάσκας, που είναι απαραίτητο εργαλείο για όλους”. Μάλιστα, χαρακτήρισε “καταστροφική επιλογή” το ενδεχόμενο εφαρμογής του νόμου κατά των καταλήψεων που υποστηρίζουν εντός της ΝΔ: “Η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει τη νέα γενιά που εκφράζει ένα απόλυτα δίκαιο και λογικό αίτημα, και να μην αποκλίνει από την πολιτική επίλυση του προβλήματος, προσφεύγοντας στην καταστολή», σημείωσε ο Νάσος Ηλιόπουλος. Ο Ν. Ηλιόπουλος υποστήριξε ότι η λύση για τα σχολεία, ειδικά στην Αττική θα ήταν “τα τμήματα πρωί-απόγευμα, με τους μαθητές των Γυμνασίων και των Λυκείων στις απογευματινές βάρδιες, ώστε να μην υπάρχει το άγχος της φύλαξης στις οικογένειες που εργάζονται». «Δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά η πιο ρεαλιστική δεδομένων των συνθηκών», τόνισε και αναφερόμενος στις προτάσεις που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της δημόσιας υγείας, υπογράμμισε συγκεκριμένα: «Επίταξη των ιδιωτικών ΜΕΘ, ώστε να μην γίνουν όλες οι κλίνες ΜΕΘ κλίνες Covid στα δημόσια νοσοκομεία, ουσιαστική εμπλοκή της πρωτοβάθμιας υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ώστε να αποφορτιστούν τα νοσοκομεία, περισσότερα συνταγογραφούμενα τεστ, προκειμένου να ιχνηλατηθεί η διασπορά του ιού, και ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, αφού καμία μόνιμη πρόσληψη δεν έχει γίνει ακόμη στο ΕΣΥ». Ο Ν. Ηλιόπουλος υπενθύμισε ότι «χθες παραιτήθηκε ο συντονιστής των ΜΕΘ στην Κρήτη γιατί η σχετική προκήρυξη προσλήψεων αποκλείει ανθρώπους με εμπειρία», και έκανε λόγο για «πολιτική απάτη εκ μέρους της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όσον αφορά στην αύξηση των ΜΕΘ».