Κοινωνία

Συλλήψεις από την Αντιτρομοκρατική

Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής. Τα πρώτα στοιχεία.

Επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη, από χθες το απόγευμα, στην Αθήνα μετά τον εντοπισμό γιάφκας με εκρηκτικά στην περιοχή του Κουκακίου.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία (Δ.Α.Ε.Ε.Β) συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί (δύο άνδρες, ηλικίας 38 και 42 ετών αντίστοιχα και μία γυναίκα 36 ετών), οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή όπλων και εκρηκτικών.

Ειδικότερα, χθες, έγινε έφοδος σε αποθήκη στην οδό Αναστασίου Ζήνη 16, όπου βρέθηκαν πολλά εκρηκτικά για κατασκευή βομβών, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές. Την αποθήκη, κατά τις ίδιες πληροφορίες, νοίκιαζε ο ένας από τους δύο άνδρες, ο οποίος είχε κατηγορηθεί παλαιότερα και ως συνεργάτης του Βασίλη Παλαιοκώστα, ενώ σε σπίτι, όπου ακολούθησε έρευνα, συνελήφθη ο δεύτερος άνδρας -επίσης γνώριμος της Αστυνομίας- και η φίλη του, καθώς βρέθηκαν δύο πιστόλια. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο άνδρες κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Αυτήν την ώρα πραγματοποιούνται τέσσερις κατ' οίκον έρευνες, με την ολοκλήρωση των οποίων θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν ότι η υπόθεση συνδέεται με κάποια τρομοκρατική οργάνωση που δρα στην Ελλάδα και αναζητούνται στοιχεία για την ταυτότητα της. Πάντως, η γιάφκα εντοπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιείται για την Ομάδα Λαϊκής Αλληλεγγύης (ΟΛΑ).