“Μπράβοι” πουλούσαν προστασία σε καταστήματα και έπαιρναν κοινωνικά επιδόματα

"Νονοί της νύχτας"... με "αφεντικό" έγκλειστο φυλακών πουλούσαν προστασία σε ιδιοκτήτες καταστημάτων, εισέπρατταν τεράστια ποσά, έπαιρναν κοινωνικά επιδόματα και δεν δήλωναν τίποτα…

Προστασία σε καταστήματα της Θεσσαλονίκης παρείχαν τα μέλη συμμορίας «μπράβων» που εξαρθρώθηκε από το τμήμα Δίωξης Εκβιαστών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ως μέλη της εγκληματικής ομάδας κατηγορούνται δέκα άτομα εις βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία.

«Εγκέφαλος» είναι, κατά την ΕΛ.ΑΣ., 40χρονος ομογενής από τη Γεωργία, ενώ ένας εκ των κατηγορούμενων βρίσκεται ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της συμμορίας, το διάστημα από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους, εκβίαζαν ιδιοκτήτες δέκα καταστημάτων, εισπράττοντας 400 έως 700 ευρώ τον μήνα για «προστασία». Επίσης, κατά την ίδια περίοδο, οι κατηγορούμενοι είχαν αναλάβει, έναντι αμοιβής, να εισπράττουν, εκβιαστικά, χρωστούμενα για λογαριασμό τρίτων προσώπων που απευθύνονταν στην ομάδα.

Επιπλέον, όπως προέκυψε από την ίδια έρευνα, ο 40χρονος μαζί με έξι επιπλέον άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί, κατηγορούνται ότι λειτουργούσαν παράνομη ιστοσελίδα διαδικτυακού στοιχηματισμού με δραστηριότητα σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και της Αλβανίας, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος. Ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» φέρεται, ακόμη, να οργάνωνε με 76χρονο συνεργό του, τυχερά χαρτοπαίγνια σε διάφορα καταστήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο διευθύνων την εγκληματική οργάνωση και δύο ακόμη ταυτοποιημένοι δράστες των παραπάνω υποθέσεων, δήλωναν από ελάχιστα έως μηδενικά εισοδήματα ώστε να λαμβάνουν διάφορα κοινωνικά επιδόματα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.