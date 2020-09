Οικονομία

ΤτΕ: αυξημένες οι τιμές των ακινήτων το δεύτερο τρίμηνο του έτους

Τα αναθεωρημένα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος για τις τιμές των ακινήτων στο δεύτερο τρίμηνο του έτους...

Αύξηση κατά 4,1% εμφάνισαν οι τιμές των ακινήτων στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος , το α΄ τρίμηνο του 2020 η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 6,6%, ενώ για το σύνολο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,2%.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ήταν 5,4% για τα "νέα" διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 3,2% για τα "παλαιά", δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 σημειώθηκε αύξηση των τιμών των "νέων" διαμερισμάτων κατά 7,7%, ενώ οι τιμές των "παλαιών" διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,0% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Για το σύνολο του 2019, οι τιμές για τα "νέα" και τα "παλαιά" διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,7% και 6,9% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ήταν 6,8% στην Αθήνα, 4,2% στη Θεσσαλονίκη, 0,8% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 10,5% στην Αθήνα, 5,3% στη Θεσσαλονίκη, 2,2% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,0% στις λοιπές περιοχές της χώρας σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2019. Για το σύνολο του 2019, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 ήταν 10,5%, 6,9%, 3,8% και 4,5% αντίστοιχα.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,8% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2019. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2020 η αντίστοιχη αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 7,0%, ενώ για το σύνολο του 2019 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,4%.