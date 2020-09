Life

“Ήλιος”: μία σύλληψη, μία ομολογία και μία άγρια σύγκρουση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νέα δεδομένα για την Αγγελική αναστατώνουν τους πάντες. Καταιγιστικές οι εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου (20:00) - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Ο Φίλιππος, χαρούμενος με την αναγνώριση του Πέτρου, προβληματίζεται για το πώς θα αναπληρώσει τον χαμένο χρόνο με τον γιο του. Τα ψέματα του Αντώνη θα στεναχωρήσουν την Μαρία, η οποία δεν θα γυρίσει στο σπίτι της το βράδυ και ο Αντώνης θα ανησυχήσει. Η Λήδα και η οικογένειά της μαθαίνουν την σκληρή αλήθεια για τον θάνατο της Αγγελικής και καταρρέουν. Η Εύα και ο Άρης καταστρώνουν ένα σχέδιο για να διώξουν τον Πέτρο από το σχολείο. Εκείνος έρχεται σε πολύ δύσκολη θέση και φοβάται μήπως απογοητεύσει τον πατέρα του. Ο Φίλιππος πηγαίνει στο τμήμα για κατάθεση και ο Δημήτρης τον πιέζει να αποκαλύψει όσα πιστεύει ότι του κρύβει.

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου (20:00) - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 9

Ο Φίλιππος και η Λήδα έρχονται πιο κοντά. Τα νέα δεδομένα για την Αγγελική αναστατώνουν τους πάντες, περισσότερο όμως από όλους τον Αναστάση Λεμονή και την Αλεξάνδρα που φαίνεται ότι κάτι κρύβουν... Ο Κοντογιάννης, η Κατερίνα και ο Ισακίδης συνδέονται με μια μυστηριώδη αόρατη κλωστή. Η Μαρία, βλέποντας τον κόσμο της να γκρεμίζεται για ακόμη μια φορά, γίνεται ακόμα πιο σκληρή με την Λήδα. Ο Δημήτρης και ο Χρήστος στρέφουν τις υποψίες τους στον Φίλιππο. Ταυτόχρονα, η Αλεξάνδρα ασκεί πίεση στον Νίκο για να κινήσει τις διαδικασίες και να ξεφορτωθεί την Λήδα μια για πάντα. Η Λήδα, όμως, μοιάζει να κρατά το κλειδί για τις απαντήσεις που ψάχνει και η ευκαιρία για μία νέα ζωή μακριά από όλους και όλα φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ.

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου (20:00) - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 10

Ύστερα από την προτροπή του Νίκου, η Λήδα βρίσκεται όλο και πιο κοντά στην απόφαση να φύγει από τη χώρα και να προσφέρει ένα καλύτερο μέλλον στον Πέτρο αλλά και στην ίδια. Μία επίσκεψη του Χρήστου στη φάρμα θα φέρει σε δύσκολη θέση τον Λεμονή, αφού θα γίνει αποδέκτης ερωτήσεων για το παρελθόν της Αγγελικής. Ο Αντώνης υποψιάζεται πως η Λήδα σχεδιάζει κάτι κρυφά και ανησυχεί. Η Σοφία προσπαθεί να πείσει τον Δήμο να προσλάβουν στο μαγαζί τους την Λήδα, όμως εκείνος δεν είναι θετικός, μιας και δεν θέλει μπλεξίματα με την αστυνομία. Ο Φίλιππος και η Αλίκη κουβεντιάζουν για το πώς πρέπει να διαχειριστούν την κατάσταση με τα παιδιά τους, ώστε να μπορέσουν να δεχτούν τον Πέτρο στην οικογένεια. Η Αλεξάνδρα, κρυφά από όλους, στρέφει τα τοπικά μέσα εναντίον της Λήδας, ώστε να επιβαρύνει τη θέση της. Μία απρόσμενη επίσκεψη στο σπίτι του Δημήτρη και μία καλοστημένη παγίδα, πρόκειται να ανατρέψουν τα πάντα και να φέρουν στο φως πολύ σημαντικές αποκαλύψεις.

Πέμπτη 1η Οκτωβρίου (20:00) - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 11

Η Αλεξάνδρα συλλαμβάνεται και παρά τις πιέσεις του Δημήτρη, αφήνεται ελεύθερη την τελευταία στιγμή λόγω των διασυνδέσεων της. Μετά τη σύλληψή του, ο Νίκος ανακρίνεται και ομολογεί την αλήθεια για να βοηθήσει τη θέση του και να μην χάσει την άδειά του ως γιατρός. Ο Ισακίδης και ο Κοντογιάννης ακροβατούν στην εξέλιξη της ιστορίας χωρίς κανείς να υποψιάζεται τι κρύβουν. Η Λήδα πήρε την σωστή απόφαση να μείνει και ο Δημήτρης έχει πάψει να τη θεωρεί ύποπτη. Αυτό δυναμιτίζει την ερωτική ατμόσφαιρα ανάμεσα τους, ιδίως από τη δική του πλευρά. Ο Πέτρος μοιάζει μπερδεμένος ανάμεσα στην Μυρτώ και την Λένα. Ο Φίλιππος μόλις ενημερωθεί για την κράτηση της μητέρας του, θα την επισκεφτεί έτοιμος για αποκαλύψεις.

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου (20:00) - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 12

Ο Φίλιππος έρχεται σε άγρια σύγκρουση με τη μητέρα του, όταν μαθαίνει πως προσπάθησε να διώξει την Λήδα και τον Πέτρο για δεύτερη φορά μακριά του. Στο μεταξύ, ο Δημήτρης τον βάζει σε προσωρινή κράτηση ως βασικό ύποπτο για τη δολοφονία της Αγγελικής, ενώ ταυτόχρονα μαζί με τον Χρήστο προχωρούν σε ανακρίσεις, προσπαθώντας να βρουν τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους δύο φόνους. Η Αλίκη νιώθει να χάνει έδαφος στη σχέση της με τον Φίλιππο, αφού Λήδα και Φίλιππος δείχνουν να έρχονται όλο και πιο κοντά και τα παλιά τους συναισθήματα να ξυπνούν. Ο Πέτρος προσπαθεί να αποφύγει την Εύα που είναι αποφασισμένη για μετωπική σύγκρουση μαζί του και ταυτόχρονα προσπαθεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την Λένα...