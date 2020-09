Κόσμος

Βρετανία: Μακριά από τα σπίτια τους τα Χριστούγεννα οι φοιτητές

Προειδοποίηση του Υπουργού Υγείας προς τους φοιτητές ότι ενδέχεται να μην μπορούν να ταξιδέψουν εκτός Βρετανίας.

Η βρετανική κυβέρνηση εκτιμά ότι κάτω από 10.000 άνθρωποι μολύνονται κάθε ημέρα με κορονοϊό, λιγότεροι δηλαδή σε σχέση με την περίοδο αιχμής της πανδημίας παρότι ο αριθμός των θετικών τεστ έχει ανέλθει σε παρόμοια επίπεδα με τότε, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ.

"Την περίοδο αιχμής υπολογίζουμε μέσα από έρευνες ότι με τον ιό μολύνονταν καθημερινά πάνω από 100.000 άνθρωποι, αλλά ιχνηλατήσαμε μόνο περί τους 6.000 και βρέθηκαν θετικοί. Τώρα υπολογίζουμε ότι μολύνονται λιγότεροι από 10.000 ημερησίως. Αυτός ο αριθμός είναι υπερβολικά υψηλός αλλά πολύ χαμηλότερος σε σχέση με την περίοδο αιχμής", είπε σήμερα ο υπουργός στο Sky News.

Η Βρετανία κατέγραψε χθες 6.178 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον Χάνκοκ, το ποσοστό εκείνων που έχουν ένα ψευδώς θετικό τεστ κυμαίνεται κάτω από το 1%.

Μιλώντας στο BBC ο Χάνκοκ δεν απέκλεισε την πιθανότητα οι φοιτητές να μείνουν μακριά από τα σπίτια τους την περίοδο των Χριστουγέννων για να μειωθεί η εξάπλωση του ιού, αν σημειωθεί έξαρση κρουσμάτων στις πανεπιστημιουπόλεις.

"Δεν έχουμε φθάσει σε αυτό το σημείο ακόμη...δεν αποκλείω τίποτα. Δεν αποκλείουμε τίποτα. Δεν είναι κάτι που θέλω να κάνω. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι φυσικά να κρατήσουμε ασφαλείς τους πολίτες και τον ιό υπό έλεγχο", είπε ο ίδιος.

Ερωτηθείς σχετικά με τα δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει από τον ανώτερο επιδημιολόγο της Σουηδίας συμβουλές για την αντιμετώπιση της πανδημίας, ο Χάνκοκ απάντησε ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει εμπιστοσύνη στον ανώτερο ιατρικό σύμβουλο της κυβέρνησης, τον Κρις Γουίτι.

"Όχι, αντιθέτως...Υπάρχουν, εύλογα, διαφωνίες μεταξύ των επιστημόνων και ο ρόλος του Κρις Γουίτι ως επικεφαλής ιατρικός σύμβουλος είναι να προσπαθεί να συνδυάσει όλες αυτές τις επιστημονικές συμβουλές και να παρουσιάσει αυτό που εκτιμά ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιστημονική ανάλυση. Έπειτα λαμβάνουμε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτές τις συμβουλές και φυσικά ακούμε τις φωνές από όλο το επιστημονικό φάσμα, είναι λογικό να το κάνουμε".

Σε άλλες του δηλώσεις στο LBC Radio ο Χάνκοκ δήλωσε ότι ο υπουργός Οικονομικών θα παράσχει τη μέγιστη δυνατή στήριξη στην εργασία όταν θα ανακοινώσει αργότερα σήμερα το οικονομικό σχέδιο της κυβέρνησης για τον χειμώνα.

"Αυτό για το οποίο σας διαβεβαιώ είναι ότι θα παράσχουμε όσο μεγαλύτερη οικονομική στήριξη μπορούμε για να βοηθήσουμε τους πολίτες να αντεπεξέλθουν όσο καλύτερα μπορούν", σημείωσε.