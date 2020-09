Life

“The 2night Show”: εξομολογήσεις, απρόοπτα και κέφι την Πέμπτη (εικόνες)

Με «ανεβασμένη» διάθεση, μουσική, καλή παρέα και φυσικά… ευχάριστα απρόοπτα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επιστρέφει σήμερα στις οθόνες μας!

Μια καλή παρέα μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Αυθορμητισμός, χιούμορ, «ανεβασμένη» διάθεση, μουσική, καλή παρέα και φυσικά… ευχάριστα απρόοπτα! Όλα όσα έχει το The2night Show, που φέτος «γράφει» την 5η του σεζόν στο late night πρόγραμμα του ANT1.

Ο Χάρης Ρώμας, σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, μιλά για την τολμηρή και άκρως ανατρεπτική φωτογράφιση, στην οποία πόζαρε ως έγκυος και εξηγεί τον συμβολισμό της.

Μεταξύ άλλων, ξεκαθαρίζει πώς προέκυψε η «κόντρα» με τη Σοφία Μουτίδου σχετικά με τη συμμετοχή της στο «Καφέ Της Χαράς» και δίνει ένα οριστικό τέλος στην τηλεοπτική «διαμάχη», εξηγώντας τους πραγματικούς λόγους, που η ηθοποιός δε θα βρίσκεται στα νέα επεισόδια της σειράς.

Στην παρέα του The 2Night Show και η Χρυσαυγή Κασάπογλου, η μητέρα, γιαγιά, σύζυγος, αλλά και εργαζόμενη γυναίκα, που πέρασε πρώτη στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Και Ιστορίας. Η κυρία Κασάπογλου μιλά για το όνειρο ζωής και την επιθυμία του πατέρα της που έγιναν πραγματικότητα, ενώ αποκαλύπτει πως έδωσε πανελλήνιες εξετάσεις κρυφά από τον σύζυγό της, επειδή εκείνος δεν συμφωνούσε να προχωρήσει. Τέλος, ο Γρηγόρης της κάνει έκπληξη, προβάλλοντας ένα συγκινητικό μήνυμα από τα παιδιά της, που εύχονται καλή σταδιοδρομία στη μητέρα τους.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Πέτρος Ιακωβίδης μιλά για την πορεία του στη μουσική και αποκαλύπτει πως εμπνεύστηκε κι έγραψε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Αποκαλύπτει την ιστορία που κρύβεται πίσω από το hit του καλοκαιριού «Παραδόθηκα Σε Σένα», το οποίο έδωσε να ερμηνεύσει η καλή του φίλη, Νατάσσα Θεοδωρίδου. Τέλος, περνάει και από τις Σφήκες όπου θα κληθεί να επιλέξει την σφήκα της καρδιάς του. Ποια θα καταφέρει να του αποσπάσει το πολυπόθητο τριαντάφυλλο;

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” απόψε στις 23:30 το βράδυ στον ΑΝΤ1!

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Γιώργος Κικίδης

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Οργάνωση Παραγωγής: Αντώνης Μάτσος

Διεύθυνση Παραγωγής: Σταμάτης Τσάκωνας