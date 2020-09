Κοινωνία

Σχολικά γεύματα: Ξεκίνησε η διανομή σε εκατοντάδες μαθητές

Νωρίτερα από ποτέ τα σχολικά γεύματα σε 1.227 σχολεία.

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά ξεκίνησε εφέτος η διανομή γευμάτων στις επιλεγμένες σχολικές μονάδες όλης της χώρας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα ξεκινά να υλοποιείται ήδη από σήμερα σε σχολικές μονάδες της Αττικής και της υπόλοιπης χώρας, ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει στο σύνολο σχολείων.

Συνολικά η διανομή γευμάτων απευθύνεται σε 185.311 μαθητές σε 1.227 σχολικές μονάδες 74 δήμων-περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, οι οποίες έχουν επιλεγεί, βάσει καθορισμένων κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

«Μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, χρειάστηκε πολλή και μεθοδική δουλειά από τις υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο οποίος διαχειρίζεται το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων, ώστε να κατορθώσουμε εφέτος για πρώτη φορά τα γεύματα να φτάσουν στα παιδιά από την αρχή του σχολικού έτους. Το καταφέραμε, ωστόσο, χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά των υπηρεσιών μας και 185.000 μαθητές θα έχουν τα γεύματά τους όχι τον Νοέμβριο, όπως συνέβαινε έως τώρα, αλλά ήδη από τον Σεπτέμβριο» σημείωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνα Μιχαηλίδου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι σκοποί της δράσης είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, η ενίσχυση της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας στη μαθητική κοινότητα και η εξοικείωση των μαθητών με τη μεσογειακή διατροφή. Το διατροφικό πρόγραμμα εκπονείται από αρμόδιο επιστημονικό φορέα και τα προϊόντα που επιλέγονται για την παραγωγή των γευμάτων είναι αποκλειστικά εγχώρια, συντελώντας στην ανάπτυξη της πρωτογενούς εγχώριας παραγωγής.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους του προϋπολογισμού του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

