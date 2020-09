Οικονομία

Αυθαίρετα: λήγει η τελευταία παράταση - όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Ποια είναι η τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Οι πέντες κατηγορίες. Πώς γίνεται η υπαγωγή στη ρύθμιση.

Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 η τελευταία παράταση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμίσεις του νόμου 4495/2017 (κατασκευές μέχρι την 28η Ιουλίου 2011).

Ειδικότερα:

Για τα αυθαίρετα της Κατηγορίας 5 (κτίρια με πολύ σοβαρές αυθαιρεσίες, που αφορούν σε υπέρβαση τουλάχιστον κατά 40% στην κάλυψη και στη δόμηση ή κατά 20% καθ’ ύψος, χωρίς οικοδομική άδεια κ.ά.) τερματίζεται η διαδικασία τακτοποίησης. Για τα αυθαίρετα των Κατηγοριών 1 έως 4 η διαδικασία της τακτοποίησης συνεχίζεται μέχρι την 31η Μαρτίου 2026. Ωστόσο μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2020 θα καταβάλλονται προσαυξημένα ποσά τακτοποίησης. Το ύψος της προσαύξησης είναι 20% για το πρώτο έτος καθυστέρησης, ενώ για κάθε επιπλέον έτος καθυστέρησης το ποσοστό αυξάνεται κατά 5 μονάδες.

Είναι παντελώς ανακριβές ότι η εξέλιξη αυτή προκαλεί πρόβλημα στις μεταβιβάσεις ακινήτων, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προσθέτει:

Η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων εφόσον δεν έχει ενεργοποιηθεί δεν μπορεί να αποτελεί προϋπόθεση για τις μεταβιβάσεις. Για το θέμα αυτό θα εκδοθεί άμεσα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διευκρινιστική εγκύκλιος. Και ασφαλώς θα ληφθεί κάθε απαραίτητο μέτρο ώστε να μην δημιουργηθεί το οποιοδήποτε πρόβλημα στην κτηματαγορά. Επομένως το θέμα αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για να δοθεί ακόμα μια παράταση για τα αυθαίρετα. Όπως είναι γνωστό η διαδικασία τακτοποίησης διαρκεί ήδη 9 χρόνια!! Με 3 νομοθετικές παρεμβάσεις (ν. 4014/2011, ν.4178/2013 και ν.4495/2017) και πολλές παρατάσεις. Ειδικά δε για τα αυθαίρετα των Κατηγοριών 1-4 η διαδικασία τακτοποίησης θα διαρκέσει συνολικά 15 χρόνια!!

Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε 2 παρατάσεις: μία που δόθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 για τις 30 Ιουνίου 2020 και κατόπιν μία που δόθηκε τον Ιούνιο του 2020 για τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Ωστόσο είχε προειδοποιήσει και ενημερώσει έγκαιρα τους πολίτες, τους μηχανικούς και όλους τους εμπλεκόμενους ότι σκοπεύει να βάλει τέλος στον φαύλο κύκλο των αναβολών και των παρατάσεων στο θέμα των αυθαιρέτων. Διότι είναι θέμα σοβαρότητας για το δημόσιο να βάλει τέλος στις συνεχείς ολιγόμηνες παρατάσεις που οδηγούν σε ένα γαϊτανάκι χωρίς τέλος. Συνιστούμε λοιπόν σε όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σκοπεύουν να υποβάλουν σχετική αίτηση να το πράξουν άμεσα και να μην περιμένουν την τελευταία μέρα, γιατί πιθανότατα θα ταλαιπωρηθούν.

Ειδικότερα όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται με αίτηση του μηχανικού στο πληροφοριακό σύστημα και εν συνεχεία καταβολή του σχετικού παραβόλου.

Ως ημερομηνία υπαγωγής νοείται η ημερομηνία καταβολής του παραβόλου.

Από την πληρωμή του παράβολου ο μηχανικός έχει στη διάθεση του 18 μήνες προκειμένου να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Οι 18 μήνες ισχύουν και για τα αυθαίρετα της Κατηγορίας 5.

Επιπλέον υπενθυμίζουμε στους μηχανικούς ότι η 30η Σεπτεμβρίου 2020 δεν αφορά στην υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις αυθαιρέτων που έχουν υπαχθεί στις παλαιότερες ρυθμίσεις.

Συγκεκριμένα δεν αφορά: α) περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στον ν. 4495/2017 και β) περιπτώσεις υπαγωγής στον ν. 4014/2011 που έχουν μεταφερθεί στον ν. 4178/2013.

Για αυτές τις παλαιότερες υπαγωγές ισχύουν οι ακόλουθες ημερομηνίες:

έως 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 (Α` 209) στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή εξόφλησης του παραβόλου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013,

έως 8.11.2020 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2014 έως 31.12.2014,

έως 8.2.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παράβολου από 1.1.2015 έως 31.12.2015,

έως 8.5.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2016 έως 31.12.2016,

έως 8.8.2021 για δηλώσεις με ημερομηνία μεταφοράς από τον ν. 4014/2011 στον ν. 4178/2013 ή εξόφλησης του παραβόλου από 1.1.2017 έως 3.11.2017.