Οικονομία

Παράταση για τις βεβαιωμένες οφειλές πληγέντων από τον “Ιανό”

Παρατείνεται η καταβολή βεβαιωμένων οφειλών και αναστέλεται η είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών στις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που σημειώθηκαν στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020 προβλέπουν σχετικές αποφάσεις του υφυπουργού Οικονομικών κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Ειδικότερα, για όσες από τις περιοχές των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας επλήγησαν από τις έντονες βροχοπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις έκτακτες ανάγκες, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ και στα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν ή έληξαν από 18/9/2020 έως 18/3/2021.

Παράλληλα, για το ίδιο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς τη φορολογική διοίκηση των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν κύρια κατοικία ή εγκατάσταση στις ανωτέρω περιοχές.

Επισημαίνεται ότι στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται και αυτές που θα βεβαιωθούν κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης (π.χ. ΕΝΦΙΑ), οι οποίες δεν καθίστανται απαιτητές πριν από τις 18/3/2021.