Κοινωνία

Τραυματίες από σφοδρή σύγκρουση τρακτέρ με ΙΧ

«Τιτάνια» ήταν η μάχη των πυροσβεστών για να απεγκλωβίσουν την άτυχη γυναίκα από το όχημα της Ποια είναι η κατάσταση των τραυματιών.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τέταρτης στις Σέρρες.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν τρακτέρ που οδηγούσε 69χρονος άνδρας, συγκρούστηκε σφοδρά με επιβατικό Ι.Χ. που οδηγούσε μια 43χρονη γυναίκα, στο 13ο χιλ. Σερρών – Νιγρίτας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο οχήματα της Πυροσβεστικής με πέντε άνδρες προκειμένου να απεγκλωβίσουν τη 43χρονη οδηγό.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφερε και τους δυο οδηγούς βαριά τραυματισμένους στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Α.Τ. Βισαλτίας.