Κοινωνία

Βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε πάρκο της Αθήνα

Ένα θρίλερ με πολλά ερωτηματικά βρίσκεται σε εξέλιξη. Το μωρό εντόπισαν περαστικοί. Αναζητούνται οι γονείς του.

Ένα βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο από περαστικούς στο Πεδίον του Άρεως. Το μωρό μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων για να ελεγχθεί η κατάσταση της υγείας του.

Έχει ειδοποιηθεί η Ααστυνομία που διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των γονιών του και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το εγκατέλειψαν.