Κοινωνία

Βρέφος βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε πάρκο της Αθήνας

Ένα θρίλερ με πολλά ερωτηματικά βρίσκεται σε εξέλιξη. Το μωρό εντόπισαν περαστικοί. Αναζητούνται οι γονείς του.

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε εγκαταλελειμμένο στο Πεδίον του Άρεως. Το βρέφος εντόπισε μία γυναίκα γύρω στις δύο το μεσημέρι της Πέμπτης.

Το μωράκι βρισκόταν κάτω από ένα δέντρο, τυλιγμένο με μια λευκή κουβέρτα.

Αμέσως, ειδοποίησε τον φύλακα, ο οποίος ενημέρωσε τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε το νεογέννητο στο νοσοκομείο Παίδων “Η Αγία Σοφία”.

Σύμφωνα με πληροφοριες, το κοριτσάκι ήταν ταϊσμένο και είναι καλά στην υγεία του.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό των γονιών του.