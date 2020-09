Παράξενα

Σκύλοι ανιχνευτές του κορονοϊού

Το πιο γρήγορο τεστ ανίχνευσης του COVID-19.

Σκύλοι εκπαιδευμένοι να ανιχνεύουν τον νέο κορονοϊό άρχισαν αυτή την εβδομάδα να οσμίζονται δείγματα από επιβάτες στο φινλανδικό αεροδρόμιο Ελσίνκι-Βάνταα, ανακοίνωσαν οι αρχές, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος το οποίο εφαρμόζεται στο αεροδρόμιο παράλληλα με πιο συνηθισμένες μεθόδους διαγνωστικών τεστ.

Η αποτελεσματικότητα των σκύλων δεν έχει αποδειχθεί σε συγκριτικές επιστημονικές μελέτες, έτσι οι επιβάτες, που ζητούν εθελοντικά να κάνουν τεστ και ενδέχεται να φέρουν τον ιό, λαμβάνουν οδηγίες να κάνουν και ένα τεστ με επίχρισμα για να επιβεβαιώσουν το αποτέλεσμα.

Μια ομάδα από 15 σκύλους και 10 χειριστές τους εκπαιδεύονται για τη δουλειά αυτή στη Φινλανδία από εθελοντές υπό την αιγίδα μιας ιδιωτικής κτηνιατρικής κλινικής. Μεταξύ τους είναι ο Κόσι, ένας σκύλος διασώστης από την Ισπανία, ο οποίος είχε εκπαιδευθεί ως ανιχνευτής στη Φινλανδία και είχε προηγουμένως εργασθεί για την ανίχνευση καρκίνων.

«Αυτό που είδαμε στην έρευνά μας είναι ότι οι σκύλοι βρίσκουν (την ασθένεια) πέντε ημέρες πριν να έχουν (οι ασθενείς) οποιαδήποτε κλινικά συμπτώματα», δήλωσε στο Reuters η Άννα Χιλμ-Μπγιόρκμαν, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο του Ελσίνκι και εξειδικευμένη στην κλινική έρευνα για τα ζώα συντροφιάς.

«Είναι πολύ καλοί σ' αυτό. Πλησιάζουμε ευαισθησία 100%», δήλωσε αναφερόμενη στην ικανότητα των σκύλων να ανιχνεύουν κρούσματα του ιού.

Στο εν λόγω τεστ, ο επιβάτης σκουπίζει τον λαιμό του με μια γάζα, την τοποθετεί σε ένα δοχείο, το οποίο στη συνέχεια μεταφέρεται σε άλλο δωμάτιο, όπου ένας σκύλος το μυρίζει και βγαίνει αμέσως ένα αποτέλεσμα.

Πριν από λίγους μήνες, οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άρχισαν μια παρόμοια προσπάθεια ανίχνευσης του κορονοϊού στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι από σκύλους χρησιμοποιώντας αστυνομικούς σκύλους.

«Στο μέλλον είναι επίσης δυνατόν ... αυτοί οι σκύλοι να περιφέρονται ανάμεσα στους επιβάτες όπως γίνεται με τους σκύλους των τελωνείων», δήλωσε ο αντιδήμαρχος της Βάνταα, ο Τίμο Αρονκίτο.