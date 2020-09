Οικονομία

Αχτσιόγλου: Η οικονομία χρειάζεται στήριξη όχι χρησμούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αντί για συγκροτημένο σχέδιο, η κυβέρνηση διατυπώνει χρησμούς για το μέγεθος της οικονομικής καταστροφής, σημειώνει η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

Αντί για συγκροτημένο σχέδιο, η κυβέρνηση διατυπώνει χρησμούς για το μέγεθος της οικονομικής καταστροφής

Την άποψη ότι η κυβέρνηση «διατυπώνει χρησμούς σε ότι αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις από ενδεχόμενο lockdown, εξέφρασε σε δήλωσή της η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Έφη Αχτσιόγλου.

«Για τον κ. Σταϊκούρα η ελληνική οικονομία την Τρίτη αντέχει ένα δεύτερο lockdown αλλά την Πέμπτη τελικά δεν το αντέχει, αν και υπάρχουν τα ταμειακά διαθέσιμα για την όποια επιλογή της κυβέρνησης σημειώνει η Έφη Αχτσιόγλου, τονίζοντας ότι «αντί για συγκροτημένο σχέδιο, η κυβέρνηση διατυπώνει χρησμούς για το μέγεθος της οικονομικής καταστροφής που θα προκαλέσουν οι επιλογές της, αφού άφησε την οικονομία να βυθιστεί σε πρωτοφανή ύφεση και διέλυσε την αγορά εργασίας.