Life

“The Darkest Hour”: Σεναριογράφος έκανε αγωγή στον Γκάρι Όλντμαν

Τι αναφέρει ο καθηγητής Ιστορίας και συγγραφέας που στρέφεται κατά του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού.

Σεναριογράφος κατέθεσε αγωγή εναντίον του ηθοποιού Γκάρι Όλντμαν και της NBCUniversal, υποστηρίζοντας ότι στην ταινία «The Darkest Hour» «αντιγράφηκαν» επινοημένες σκηνές και μη ιστορικά στοιχεία από δικό του σενάριο κινηματογραφικού έργου για τον Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Ο Μπεν Καπλάν, καθηγητής Ιστορίας και συγγραφέας που έχει εργαστεί σε πολλές σειρές του History Channel, υπέβαλε την αγωγή στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες την περασμένη εβδομάδα.

Ισχυρίζεται ότι ο Όλντμαν υπέγραψε συμβόλαιο για το δικό το σενάριο του «Churchill» και μετά εγκατέλειψε το πρότζεκτ και εντάχθηκε στο καστ της ταινίας «TheDarkest Hour».

Ο Γκάρι Όλντμαν κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον ρόλο του ως Τσόρτσιλ στην ταινία σκηνοθεσίας του Τζο Ράιτ και σε σενάριο του Άντονι ΜακΚάρτεν.

Ο Κάπλαν υποστηρίζει ότι άρχισε να γράφει το δικό του σενάριο το 1999 και πως το κατέθεσε στο Σωματείο Σεναριογράφων της Αμερικής το 2002. Ισχυρίζεται ακόμη ότι συνεργάστηκε με έναν παραγωγό το 2011, ο οποίος κατάφερε να εντάξει τον Όλντμαν στο πρότζεκτ και έκαναν συμφωνία για αμοιβή έξι εκατομμυρίων δολαρίων, προτού τελικά ο ηθοποιός αποχωρήσει τον Μάρτιο του 2015.

«Οι εναγόμενοι χρησιμοποίησαν πολλά συγκεκριμένα στοιχεία και ιδέες από το σενάριο του κ. Κάπλαν «Churchill» για τη δική τους ταινία « Darkest Hour » αναφέρουν οι δικηγόροι του σεναριογράφου, ο οποίος διεκδικεί αποζημίωση και τα ποσά που κέρδισαν οι συντελεστές.

Ο σεναριογράφος υποστηρίζει ότι η ταινία του ακυρώθηκε λόγω της αποχώρησης του Όλντμαν.

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες μεταξύ του σεναρίου του και των σκηνών, του διαλόγου και του τέλους της ταινίας «Darkest Hour».