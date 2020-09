Πολιτισμός

Πούτιν: Προτάθηκε για Νόμπελ Ειρήνης

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, όχι όμως από το Κρεμλίνο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν προτάθηκε για το βραβείο Νόμπελ ειρήνης για το 2021, αλλά το Κρεμλίνο δηλώνει ότι δεν ήταν το ίδιο που τον πρότεινε για την τιμητική αυτή διάκριση.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ria Novosti, την πρόταση για το Νόμπελ ειρήνης έκανε ο διευθυντής της εφημερίδας "President" ("Πρόεδρος") και συγγραφέας του βιβλίου "Η Μαρμότα του Κρεμλίνου", Σεργκέι Καμκόφ.



Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, κατέστησε σαφές ότι η πρόταση δεν προέρχεται από το Κρεμλίνο αλλά από τον συγγραφέα Σεργκέι Καμκόφ. "Γνωρίζετε ασφαλώς ότι διάφοροι άνθρωποι προτείνονται για το βραβείο αυτό και αυτή είναι πρωτοβουλία εκείνων που κάνουν μια τέτοια πρόταση. Στην δεδομένη περίπτωση την πρόταση έκανε ο συγγραφέας που αναφέρατε", δήλωσε ο Πεσκόφ προσθέτοντας ότι "αν η απόφαση ληφθεί (για την βράβευσή του) θα είναι ευχάριστο, αν όχι δεν θα είναι τίποτα το φοβερό".

Πρόσφατα ομάδα κοινωνικών παραγόντων, μεταξύ των οποίων και ο συγγραφέας Σεργκέι Καμκόφ, είχαν ανακοινώσει ότι υπέβαλαν στην επιτροπή των βραβείων Νόμπελ, την πρόταση να απονεμηθεί το βραβείο Νόμπελ ειρήνης για το 2021 στον Ρώσο πρόεδρο. Η πρόταση υπεβλήθη στο Όσλο στις 10 Σεπτεμβρίου.

Ο Πούτιν συστηματικά προτείνεται για το βραβείο Νόμπελ ειρήνης. Το 2013 μια τέτοια πρόταση έκαναν η οργάνωση με την ονομασία " Διεθνής ακαδημία πνευματικής ενότητας και συνεργασίας των λαών του κόσμου" και ο τραγουδιστής Ιωσήφ Καμπζόν.



Νωρίτερα καθηγητές πανεπιστημίου είχαν προτείνει για το Νόμπελ ειρήνης 2021 τον Ρώσο πολιτικό της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι μετά την δηλητηρίαση του.

Για το βραβείο Νόμπελ ειρήνης έχουν προταθεί μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την πρόταση έκανε ο Νορβηγός βουλευτής από το Κόμμα της Προόδου, Κρίστιαν Τίμπρινγκ-Γκιέντε.