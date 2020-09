Κοινωνία

“Ιανός” - Καρδίτσα: Νεκρή η 43χρονη φαρμακοποιός

Ταυτοποιήθηκε η σορός που βρέθηκε στη γέφυρα Μαγουλίτσας. Η τύχη της γυναίκας αγνοείτο από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής.

Στην 43χρονη φαρμακοποιό που αγνοείτο από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, όταν ο μεσογειακός κυκλώνας “Ιανός” έπληξε την περιοχή της Θεσσαλίας, ανήκει η σορός που βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στη γέφυρα Μαγουλίτσας, στον δήμο Μουζακίου Καρδίτσας, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Το πτώμα εντόπισε σκύλος της ΕΜΑΚ μέσα στη λάσπη, στις όχθες του ποταμού Πάμισου.

Το αυτοκίνητο της 43χρονης είχε εντοπιστεί το πρωί του περασμένου Σαββάτου στη θέση Παλαιά Σφαγεία, στο Μουζάκι.