Οικονομία

“Καμπάνα” σε καφετέρια που λειτουργούσε μετά τα μεσάνυχτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λουκέτο στην καφετέρια και "τσουχτερό" πρόστιμο στον ιδιοκτήτη, λόγω κορονοϊου. .

Τριήμερο λουκέτο έβαλαν οι αστυνομικές αρχές σε καφετέρια στην Κατερίνη που λειτουργούσε μετά τα μεσάνυχτα .

Το κατάστημα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων από την αστυνομία για την τήρηση των μέτρων προστασίας που έχει επιβάλει η κυβέρνηση κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα στον ιδιοκτήτη της καφετέριας πέραν του λουκέτου επιβλήθηκε και πρόστιμο 10.000 ευρώ .

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως μέχρι τώρα παραμένει πρωταθλήτρια η Κεντρική Μακεδονία σε πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και αποστάσεις.



Πηγή: voria.gr