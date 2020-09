Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Επιστήμονες απομόνωσαν “πολύ αποτελεσματικά” αντισώματα

Πολλά υποσχόμενη ανακάλυψη από Γερμανούς ερευνητές.

Στην ανακάλυψη «πολύ αποτελεσματικών» αντισωμάτων κατά του Sars-CoV-2 εκτιμάται ότι προχώρησαν ερευνητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Charite του Βερολίνου, σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο Νευροεκφυλιστικών Ασθενειών (DZNE).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που ανακοινώθηκαν σήμερα και δημοσιεύονται στο επιστημονικό περιοδικό «Cell», οι επιστήμονες επιχειρούν την ανάπτυξη «παθητικού» εμβολιασμού με αντισώματα τα οποία θα μπορούν να χορηγηθούν τόσο σε υγιείς όσο και ήδη νοσούντες από την Covid-19.

Οι Γερμανοί ερευνητές κατάφεραν να απομονώσουν και να αναπαραγάγουν τεχνητά περίπου 600 διαφορετικά αντισώματα από το αίμα ατόμων τα οποία είχαν θεραπευθεί από την Covid-19. Αυτά τα αντισώματα συνδέονται με τον ιό και αποτρέπουν την είσοδό του στα κύτταρα και τον πολλαπλασιασμό του.

Η αποτελεσματικότητα της μεθόδου έχει ήδη αποδειχθεί στο πλαίσιο δοκιμών σε χάμστερ. «Εφόσον τα αντισώματα χορηγήθηκαν μετά την μόλυνση, τα χάμστερ ανέπτυξαν ήπια συμπτώματα της νόσου. Σε προληπτική χορήγηση των αντισωμάτων, τα ζώα δεν αρρώστησαν καν», αναφέρει ο συντονιστής της έρευνας Γιάκομπ Κρέγε.

Τρία από τα έως τώρα ταυτοποιημένα αντισώματα είναι, σύμφωνα με τον καθηγητή Χάραλντ Πρους, πολλά υποσχόμενα για κλινική ανάπτυξη. Θα μπορούσαν, επισημαίνεται, να χρησιμοποιηθούν είτε στη θεραπεία ασθενών είτε στην προληπτική προστασία ατόμων που έχουν έρθει σε επαφή με άτομα θετικά στον κορονοϊό.

Στόχος των επιστημόνων είναι τώρα η παραγωγή των πιο αποτελεσματικών αντισωμάτων σε «βιομηχανική κλίμακα» και για αυτό οι ερευνητές συνεργάζονται με τη γερμανική εταιρία βιοτεχνολογίας «Miltenyi Biotec».

Η διαφορά μεταξύ του «παθητικού» και του ενεργού εμβολιασμού, διευκρινίζεται, είναι ότι στην πρώτη περίπτωση τα αντισώματα που χορηγούνται είναι τελικά και διασπώνται έπειτα από κάποιο διάστημα, οπότε η προστασία είναι μικρότερης διάρκειας. Το αποτέλεσμα του παθητικού εμβολιασμού ωστόσο είναι σχεδόν άμεσα διαθέσιμο, ενώ στον ενεργό εμβολιασμό το αποτέλεσμα θα πρέπει να αναπτυχθεί. Οι κλινικές έρευνες για τη διάρκεια της προστασίας που προσφέρουν τα αντισώματα αναμένεται να ξεκινήσουν προς το τέλος του 2020.