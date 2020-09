Αθλητικά

European Open: Στα προημιτελικά ο Τσιτσιπάς

Δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε τον Πάμπλο Κουέβας ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Πιο ψύχραιμος στα κρίσιμα σημεία των δύο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 7-5, 6-4 του Πάμπλο Κουέβας και πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του European Open, που διεξάγεται στο Αμβούργο.

Ο 34χρονος Ουρουγουανός δυσκόλεψε αρκετά τον Έλληνα τενίστα, ο οποίος όμως κατάφερε να «σπάσει» το σερβίς του αντιπάλου του στο φινάλε και των δύο σετ. Στο πρώτο, ο Τσιτσιπάς «έσωσε» break point στο 5-5, κράτησε το σερβίς του και αμέσως μετά έκανε break για το 7-5, ενώ στο δεύτερο σετ έπιασε καλή απόδοση στο δικό του σερβίς και έκανε το break στο 10ο γκέιμ, φτάνοντας στο 6-4 και τη νίκη.

Επόμενος αντίπαλος του Τσιτσιπά, που είναι Νο2 στο ταμπλό του τουρνουά (με το Νο1, τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, να έχει αποκλειστεί), θα είναι ο Ντούσαν Λάγιοβιτς. Ο 30χρονος Σέρβος, Νο 24 στην παγκόσμια κατάταξη, έκανε λίγο νωρίτερα επίδειξη δύναμης απέναντι στον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ (Νο 16), νικώντας τον με 6-1, 6-2.