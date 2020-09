Κοινωνία

Αντιτρομοκρατική: Το οπλοστάσιο στη γιάφκα και τα σπίτια των συλληφθέντων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όπλα και εκρηκτικά βρέθηκαν στη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης.

Το φως της δημοσιότητας είδαν τα ευρήματα από τις μέχρι τώρα έρευνες της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν τρία άτομα (δύο άνδρες, ηλικίας 38 και 42 ετών) και μία γυναίκα, 36 ετών. Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δύο άνδρες κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ενώ ο ένας εξ αυτών είχε κατηγορηθεί παλαιότερα και ως συνεργάτης του Βασίλη Παλαιοκώστα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛ.ΑΣ:

Σε αποθήκη επί της οδού Αν. Ζίννη αρ. 16 στο Κουκάκι, βρέθηκαν:

7 κυλινδρικές φύσιγγες εκρηκτικής ύλης, έκαστη βάρους περίπου 1.600 γραμμαρίων (αμμωνίτιδα),

14 κοινοί πυροκροτητές,

2 ηλεκτρικοί πυροκροτητές,

2 πυροκροτητές Nonel,

1 κοινός πυροκροτητής που έχει μετατραπεί σε ηλεκτρικό,

πλήθος φυσιγγίων πολεμικού τυφεκίου (Kalashnikov).

Στις οικίες των συλληφθέντων βρέθηκαν:

πλήθος ψηφιακών πειστηρίων (ηλεκτρονικοί υπολογιστές tablet, φορητές μονάδες αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων), καθώς και

2 πιστόλια στην οικία του ενός εξ αυτών.

Το σύνολο των κατασχεθέντων πειστηρίων θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προς διενέργεια σχετικών εργαστηριακών εξετάσεων.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο διασύνδεσης - συμμετοχής των συλληφθέντων σε σοβαρές τρομοκρατικές ενέργειες και ιδίως σε επιθέσεις με όπλα και εκρηκτικούς μηχανισμούς στην Αττική, τα τελευταία 7 χρόνια.

Επιπλέον, εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής τους σε αξιόποινες πράξεις του κοινού Ποινικού Δικαίου ανά την επικράτεια.