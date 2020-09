Κοινωνία

Καρέ-καρέ η μεγάλη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής στην Αττική (βίντεο)

Βρέθηκαν όπλα και υλικά για κατασκευή βομβών. Συνελήφθησαν τρία άτομα. Τι τους συνδέει με τον Βασίλη Παλαιοκώστα.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Η επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής ξεκίνησε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, σε τέσσερα σημεία της Αθήνας: Κουκάκι, Πετράλωνα, Κυψέλη και Νέα Ιωνία. Με τις συλλήψεις δύο ανδρών και μιας γυναίκας, με την κατηγορία της κατοχής όπλων και εκρηκτικών, το “κουβάρι” είχε ήδη αρχίσει να ξετυλίγεται…

Τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας φθάνουν στο υπόγειο της πολυκατοικίας στο Κουκάκι. Κάνουν έφοδο σε μία από τις αποθήκες, όπου βρίσκουν και κατάσχουν ζελατοδυναμίτιδα, πυροκροτητές και υλικά για κατασκευή βομβών.

Οι αστυνομικοί σαρώνουν τοίχους και πόρτες. Δεν περιορίζονται μόνο στο εσωτερικό της αποθήκης, αλλά ερευνούν όλους τους κοινόχρηστους χώρους για δακτυλικά αποτυπώματα.

Ο “εκδότης” του Βασίλη Παλαιοκώστα

Το υπόγειο στην οδό Ζίννη, στο Κουκάκι, ήταν νοικιασμένο εδώ και περίπου έναν χρόνο από τον 42χρονο συλληφθέντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμφανιστεί ως ιδιοκτήτης εκδοτικής εταιρίας, η οποία πριν από περίπου 1χρόνο είχε εκδώσει το βιβλίο του επικηρυγμένου “Φαντομά” των φυλάκων, Βασίλη Παλαιοκώστα. Στις φωτογραφίες μέσα από την αποθήκη - στον ίδιο χώρο όπου οι Αρχές κατέσχεσαν εκρηκτικά - διακρίνονται πάνω σε ένα ράφι στοιβαγμένα βιβλία, κούτες και σακ βουαγιάζ.

Το σπίτι με τα όπλα

Σε κοντινή απόσταση από το υπόγειο, στην οδό Αγνάντων στα Πετράλωνα, οι αστυνομικοί φτάνουν στο διαμέρισμα του 38χρονου συλληφθέντα και της 36χρονης συντρόφου του. Περνούν χειροπέδες στο ζευγάρι και σε έφοδο στο σπίτι τους, εντοπίζουν όπλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τα δυο πιστόλια, στο διαμέρισμα του ζευγαριού εντοπίστηκαν φυσίγγια από Καλάσνικοφ, ενώ τα usb και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που κατασχέθηκαν, βρίσκονται ήδη στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας.

Έφοδος σε καφετέρια στην Κυψέλη

Οι άνδρες της Αντιτρομοκρατικής έκαναν έφοδο και σε καφετέρια στην Κυψέλη, όπου στην οδό Ιωάννου Δροσοπούλου, ο 42χρονος συλληφθέντας διατηρούσε καφετέρια.

Το τέταρτο σημείο της επιχείρησης είναι το διαμέρισμα στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμενες ο 42χρονος συλληφθέντας, σε περιοχή της Αθήνας.

