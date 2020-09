Κοινωνία

Νέο “χτύπημα” στη μαφία των ναρκωτικών στα Εξάρχεια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 500.000 ευρώ ο τζίρος. Πέντε συλλήψεις. Πως έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, εγκληματική οργάνωση διακίνησης ναρκωτικών, που δρούσε στην Πλατεία Εξαρχείων και στους πέριξ δρόμους.

Συνελήφθησαν, απογευματινές ώρες της 22/9 και πρωινές ώρες της 23/9, μετά από επιχείρηση, με την συνδρομή και Αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε., τρεις Έλληνες ηλικίας 32, 32 και 42 ετών και 33χρονη Ελληνίδα, μέλη της οργάνωσης. Αναζητούνται οι συνεργοί τους.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση πληροφοριών, αναφορικά με την δράση εγκληματικού δικτύου, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούντο στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών στην Πλατεία Εξαρχείων, καθώς και στους πέριξ δρόμους, ταυτοποίησε τα μέλη του κυκλώματος και πιστοποίησε την εγκληματική τους δράση.

Επίσης, εξακριβώθηκαν οι χώροι που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση, επανατυποποίηση και ζύγιση των ναρκωτικών, καθώς και σημεία περαιτέρω διακίνησης τους στην περιοχή των Εξαρχείων.

Από τις ενεργηθείσες έρευνες σε οικίες και χώρους αποθήκευσης ναρκωτικών (καβάτζες), καθώς και στην κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης βάρους -47.494- γραμμ.

• ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης (σοκολάτα) βάρους -1.406- γραμμ.

• ποσότητα κοκαΐνης βάρους -574- γραμμαρίων

• -2.000- δισκία ECSTASY

• -88- φιαλίδια με έλαιο κάνναβης

• φιαλίδιο με MDMA

• -11- ζυγαριές ακριβείας

• το χρηματικό ποσό των -5.180- ευρώ

• μαχαίρι

• φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

• -14- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

• -2- τρίφτες κάνναβης

• διάφορα κλειδιά, έγγραφα και σημειώσεις

• I.X.E. αυτοκίνητο

• -3- μοτοσικλέτες

Το οικονομικό όφελος, που θα αποκόμιζε η οργάνωση από τη διάθεση των κατασχεθέντων, υπερβαίνει τις -500.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.