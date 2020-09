Πολιτική

Επικοινωνία Μητσοτάκη με Στόλτενμπεργκ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι συζήτησε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό είχε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, όπως έσπευσε να ενημερώσει μέσω Twitter. Στο επίκεντρο Ανατολική Μεσόγειος και τεχνικές συζητήσεις.

Η επικοινωνία έρχεται σε μία περίοδο κορύφωσης των διπλωματικών κινήσεων και επαφών με το βλέμμα στην αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και ενόψει της Συνόδου Κορυφής για τις σχέσεις της Άγκυρας με την Ε.Ε.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ έγραψε στο Twitter «Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στις συζητήσεις στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ αποτελεί σημαντική πλατφόρμα για διάλογο μεταξύ συμμάχων. Η κατάσταση πρέπει να επιλυθεί υπό το πνεύμα της συμμαχικής αλληλεγγύης και με βάση το διεθνές δίκαιο».

Την επικοινωνία επιβεβαίωσε και το γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού:

«Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα το απόγευμα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg.pikΚατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε η αποκλιμάκωση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου μετά την αποχώρηση του ερευνητικού πλοίου Oruc Reis».