“Κίτρινες κάρτες” από Τσίπρα για τα επικοινωνιακά φάουλ

Φραστικά “βέλη” από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προς το εσωτερικό του κόμματος.

Επιχείρηση "πειθαρχία" από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος εκτόξευσε "βέλη" προς το εσωτερικό του κόμματος κατά την εισήγησή του στην συνεδρίαση του διευρυμένου πολιτικού κέντρου του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση, χωρίς να αναφερθεί προσωπικά, για τα τελευταία περιστατικά με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο και την Θεοδώρα Τζάκρη, κάνοντας λόγο για «λάθη επικοινωνίας και πολιτικής».

Προανήγγειλε ακόμη συγκεκριμένος κανόνες και διαδικασίες για όλα τα στελέχη, προειδοποιώντας και με κυρώσεις για τους «παραβάτες».

Η εισήγηση του Αλέξη Τσίπρα:

«Η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα συγκυρία. Η τριπλή κρίση βαθαίνει και πυροδοτεί πολιτικές εξελίξεις. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει χάσει τον έλεγχο και έχει αρχίσει να αποσταθεροποιείται.

Οι εγκληματικές της επιλογές στα ζητήματα της δημόσιας υγείας, σε συνδυασμό με τον τρόπο που άνοιξαν τα σχολεία και την καθημερινότητα στα ΜΜΜ, έχει φέρει την μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας στο κόκκινο.

Η ανασφάλεια των πολιτών γενικεύεται. Και ταυτόχρονα με την υγειονομική κρίση, η οικονομική πολιτική του κ. Μητσοτάκη μας οδηγεί με ταχύτητα στην κοινωνική χρεοκοπία.

Μέσα σε όλα αυτά η ανικανότητα της κυβέρνησης να σταθεί στοιχειωδώς δίπλα στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις τελευταίες φυσικές καταστροφές αλλά και με το κρεσέντο υποκρισίας στα εθνικά μας θέματα και κυρίως στο Μακεδονικό, συντείνουν καθοριστικά ώστε να αρχίζει να ξεκαθαρίζει στη συνείδηση του λαού μας η πολιτική απάτη του κ. Μητσοτάκη και της ΝΔ.

Και όσοι έχουμε βρεθεί αυτές τις μέρες δίπλα στους ανθρώπους που υποφέρουν αυτό το διάστημα, το έχουμε διαπιστώσει.

Καθήκον μας, λοιπόν, το επόμενο διάστημα ταυτόχρονα με την ανάδειξη της εναλλακτικής πρότασης να βρεθούμε δίπλα στους αγώνες των πολιτών.

Ήδη διαγράφονται τρία σημαντικά μέτωπα κινητοποιήσεων στην υγεία, την παιδεία και τον πολιτισμό.

Η αντιπολίτευση μας πρέπει να είναι δομική και καθολική, αλλά και η παρουσία μας διαρκής σε αυτά τα μέτωπα.

Μπροστά σε αυτές τις κρίσιμες συνθήκες για τη χώρα και τη κοινωνική πλειοψηφία απαιτείται από το σύνολο των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αυξημένη προσοχή και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε λάθη επικοινωνίας αλλά και πολιτικής, τα οποία θολώνουν το στίγμα μας, τις συλλογικές μας αποφάσεις μας και δίνουν ευκαιρίες στην κυβέρνηση και τον κ. Μητσοτάκη να βγουν από τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν φέρει τους εαυτούς τους και τη χώρα.

Και οφείλουμε προς αυτή τη κατεύθυνση να πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις και πολιτικά και οργανωτικά μέτρα.

Να αποφασίσουμε συγκεκριμένους κανόνες και διαδικασίες, που θα τηρούνται από όλους.

Και για όποιον τους παραβαίνει θα υπάρχουν κυρώσεις.

Και ταυτόχρονα είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις συλλογικές μας διαδικασίες, ώστε η διαφορετική άποψη να κατατίθεται στα συλλογικά όργανα και να αποφασίζουμε συλλογικά.

Και να μη δίνουμε ευκαιρία στους πολιτικούς μας αντιπάλους ή στα φιλικά τους ΜΜΕ να αξιοποιούν και να εκμεταλλεύονται άστοχες δηλώσεις ή ακόμα και υπαρκτές διαφωνίες.

Σε κάθε περίπτωση, ούτε η κοινωνία ούτε οι άνθρωποι που μας στηρίζουν και περιμένουν στήριξη μέσα σε αυτές τις υγειονομικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, μπορούν αυτό να το ανεχθούν.

Η ευθύνη όλων μας δεν είναι πρωτίστως απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, αλλά απέναντι στην κοινωνία που με αποκλειστική ευθύνη και πάλι της ΝΔ μπαίνει εκ νέου σε βαθύτατη κρίση.»