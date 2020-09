Πολιτική

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: Υπόμνημα-“βόμβα” του Καλογρίτσα με νέα στοιχεία κατά του Νίκου Παππά (βίντεο)

Στο υπόμνημα που κατέθεσε στον Εισαγγελέα, στρέφεται κατά του πρώην Υπουργού και της οικογένειας Χούρι, ενώ προαναγγέλλει νέες αποκαλύψεις.

Του Παναγιώτη Στάθη

Υπόμνημα – «βόμβα» κατέθεσε στον Εισαγγελέα, ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, ο οποίος με νέα στοιχεία στρέφεται κατά του πρώην υπουργού Νίκου Παππά και της οικογένειας Χούρι, ενώ επιφυλάσσεται να αποκαλύψει και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην υπόθεση.

Ο Νίκος Παππάς παραμένει πάντα σε πρώτο πλάνο σε ότι αφορά τον περιβόητο διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά ο Χρήστος Καλογρίτσας πλέον μιλάει και για άλλα «ανώτατα» στελέχη, που υποδεικνύει ως εμπλεκόμενα στην υπόθεση της απόκτησης τηλεοπτικής άδειας το 2016. «Με πρόδωσαν» λέει, «αντί να με προστατεύσουν από τους Χούρι».

«Με πρόδωσαν»

Όπως αναφέρει στο υπόμνημα του ο Χρήστος Καλογρίτσας, «…υπέστην στην κυριολεξία πλήρη οικονομική και επιχειρηματική καταστροφή και ανεπανόρθωτο διασυρμό, αποδίδοντας εμπιστοσύνη προς διόλου τυχαία πρόσωπα, ήτοι προς τα αναφερόμενα ανώτατα στελέχη (White House, όπως στις μεταξύ τους επαφές και mail αποκαλούνταν), των οποίων εκτελούσε πιστά εντολές λόγω των γνωστών τοις πάσι στενότατων σχέσεων του με την αριστερά και ειδικά με το κόμμα τους».

«Μαϊμού- συμφωνητικό»

Ο Χρήστος Καλογρίτσας , ξέσπασε τον περασμένο Ιούλιο, όταν ο Λιβανέζικος κατασκευαστικός κολοσσός CCC, ιδιοκτησίας της οικογένειας Χούρι, του ζήτησε πίσω 3 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας ένα συμφωνητικό υπεργολαβίας για ένα έργο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο Καλογρίτσας εξεμάνη πως επρόκειτο για εικονική σύμβαση, με κουμπάρους τον Νίκο Παππά και το White Ηouse , για να καλύψει την εγγυητική επιστολή στα τελη Αυγούστου του 2016, ώστε να πάρει τηλεοπτική άδεια.

Στο υπόμνημα του, ο Χρήστος Καλογρίτσας υποστηρίζει επ΄ αυτού, «Και εδώ πράγματι είναι το σημείο της απόλυτης απογοήτευσης, της προδοσίας και της διάψευσης της εμπιστοσύνης , αφού τα άνω στελέχη, τα οποία επί σειρά ετών εμπιστευόταν και τις εντολές των οποίων εκτελούσε πιστά, δεν αξίωσαν από την CCC και τον Samer Khouri την τήρηση της συμφωνίας, που οι ίδιοι είχαν κλείσει μαζί τους, αλλά αντιθέτως εγκατέλειψαν τον Χρήστο Καλογρίτσα και την οικογένειά του, και τους θυσίασαν προκειμένου να μην δυσαρεστήσουν την πλευρά της CCC και του ιδιοκτήτη της - Samer Khouri».

«Οι συνέταιροι»

Ο “κόκκινος επιχειρηματίας” αποκαλεί «συνεταίρους» τα στελέχη του White House , τον Νίκο Παππά και τους Χούρι και ξεσπά πως του ζητούν πίσω τα χρήματα 3 εκατομμύρια ενώ γνωρίζουν , όπως λέει, που διατέθηκαν αυτά αφότου ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες κρίθηκε αντισυνταγματικός.

Γράφει στο υπόμνημα που κατέθεσε ο Χρήστος Καλογρίτσας, «…δρομολόγησαν εκ των υστέρων και υπό το φως της άνω νέας εξέλιξης, την υλοποίηση του άκρως μεθοδευμένου σχεδίου τους με σκοπό να ανακτήσουν το άνω ποσό των € 3.000.000, το οποίο είχε καταβληθεί για την άνω αιτία και είχε διατεθεί κατά τις υποδείξεις του τότε Υπουργού, κ. Νικόλαου Παππά, για την έκδοση του εντύπου Documento».

«Με έστειλαν σε Μαρινάκη και Κοντομηνά

Ο Χρήστος Καλογρίτσας επιβεβαιώνει για πρώτη φορά, κάτι που είχαν πει δημόσια οι επιχειρηματίες Βαγγέλης Μαρινάκης και Δημήτρης Κοντομηνάς ό,τι μετά την υπαναχώρηση των Χούρι, τα στελέχη του White House με μέριμνα του Νίκου Παππά, τον έστειλαν να τους ζητήσει λεφτά για να στήσει το κανάλι. Χαρακτηριστικά αναφέρει στο υπόμνημα του ο Χρήστος Καλογρίτσας, «…κανόνισαν τον Σεπτέμβριο 2016 με δική τους πρωτοβουλία συναντήσεις και με άλλους επιχειρηματίες, μεταξύ των οποίων και ο κ. Ευάγγελος Μαρινάκης και ο κ. Δημήτριος Κοντομηνάς, στις οποίες κανονισμένες από μέρους τους συναντήσεις απέστειλαν τον κ. Καλογρίτσα, προκειμένου να ζητήσει την αναγκαία χρηματοδότηση που θα τους επέτρεπε να υλοποιήσει το άνω σχέδιό τους…»

Ο κυπριακός λογαριασμός

Ο “κόκκινος επιχειρηματίας” ζητά από τις εισαγγελικές αρχές να διερευνήσουν αν πράγματι υπήρξε εργολαβία εκ μέρους της CCC για την κατασκευή ενός mall στα Εμιράτα. Παρουσιάζει δε email μεταξύ της εταιρίας του και του Οικονομικού Διευθυντή της CCC Φουάντ Χούρι στις 27 Αυγούστου 2016. Λίγες μέρες πριν κατατεθεί η εγγυητική επιστολή για τις τηλεοπτικές άδειες.

Σε e-mail με ημερομηνία 27-8-2016 κα αποστολέα τον Φουαντ Χουρι, αναφέρεται «Οι επικεφαλής και ο Λευκός Οίκος, και η White Porscha είχαν συμφωνήσει τα τραπεζικά στοιχεία των "φίλων" στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ποιου τα στοιχεία θα χορηγηθούν μέσω του Κυπριακού Αριθμού, που είχα μοιραστεί μαζί σας. Ας παραμείνουμε σε αυτή τη φόρμουλα. Η προκαταβολή θα πάει σε "φίλους" στα Η.Α.Ε. (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) και εκείνοι με τη σειρά τους θα την στείλουν τοπικά. Είμαι πεπεισμένος ότι είναι καλύτερο να ακολουθήσουμε αυτό».

Ο επικεφαλής, το White house και η White Porsha

Τα ερωτήματα που θέτει στο υπόμνημα του ο Χρήστος Καλογρίτσας είναι πολλά και καλείται να απαντήσει ο εισαγγελέας: «Ποιοι είναι οι «Επικεφαλής, ο Λευκός Οίκος και η White Porscha», οι οποίοι, ως ο ίδιος αναφέρει στο από 27.08.2016 e-mail του είχαν μεταξύ τους συμφωνήσει όχι μόνο τα τραπεζικά στοιχεία των "φίλων" στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αλλά επίσης και ποιανού προσώπου τα στοιχεία θα χορηγηθούν μέσω του Κυπριακού Αριθμού, τον οποίο ο Fouad Khoury είχε γνωστοποιήσει».

Το υπόμνημα Καλογρίτσα θα αποτελέσει τη βάση για να προχωρήσει περαιτέρω η εισαγγελική έρευνα

Νέες αποκαλύψεις από τον Καλογρίτσα

Ο βασικός ισχυρισμός στις απαντήσεις που δόθηκαν δημόσια και από την αξιωματική αντιπολίτευση είναι πως πρόκειται για ιδιωτική διαφορά μεταξύ του κ. Καλογρίτσα και της οικογένειας Χούρι. Ο αποκαλούμενος “κόκκινος εργολάβος” όμως εσωκλείει στο υπόμνημά του και ένα έγγραφο, με το οποίο θέλει να αποδείξει πώς τα χρήματα, τα 3 εκατομμύρια ευρώ, δόθηκαν για την εγγυητική επιστολή, ώστε να συμμετάσχει στις τηλεοπτικές άδειες.

Μάλιστα, κατέθεσε και το email που στάλθηκε από τον εκπρόσωπο του Καλογρίτσα στον οικονομικό διευθυντή της CCC στην Ελλάδα, στις 27 Αυγούστου 2016, δυο ημέρες πριν κατατεθούν τα 3 εκατομμύρια. Είναι το προσχέδιο της εγγυητικής επιστολής που κατατέθηκε τελικά για την απόκτηση της τηλεοπτικής άδειας. Και όπως αναφέρει το email, το κεφάλαιο θα παραμείνει δεσμευμένο υπέρ της αναθέτουσας αρχής «Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας».

Τι λέει ο Καλογρίτσας για το στήσιμο του καναλιού

O Καλογρίτσας ισχυρίζεται πως ο ίδιος δεν είχε καμία εμπλοκή στο στήσιμο του καναλιού. Λέει πως τα χρήματα του τα βρήκε το Μαξίμου, αφού όλοι ήξεραν πως από το 2015 ήταν δεσμευμένοι οι λογαριασμοί του από το ΚΕΦΟΜΕΠ, ακόμα και τους δημοσιογράφους, τις ομάδες εργασίας όπως τις χαρακτηρίζει, τους είχε έτοιμους, όπως ισχυρίζεται ο κ. Καλογρίτσας, το White House.