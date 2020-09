Πολιτική

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής στον ΑΝΤ1: Οι διαβεβαιώσεις που έλαβα από τον Μάικ Πομπέο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, λίγα 24ωρα πριν έρθει στην Ελλάδα.