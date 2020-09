Πολιτική

Κορονοϊός: Στα “κάγκελα” η Αντιπολίτευση μετά το μήνυμα Μητσοτάκη

“Βολές” εναντίον του Πρωθυπουργού από ΣΥΡΙΖΑ, Κίνημα Αλλαγής, ΚΚΕ και ΜέΡΑ 25.

Επικριτικά σχολίασε η Αντιπολίτευση το τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος έθεσε το δίλημμα αυτοπροστασία ή καραντίνα για τον κορονοϊό.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σημειώνουν πως: «Έξι μήνες μετά, αφού έχει αφήσει τη χώρα, το ΕΣΥ και τους πολίτες ανοχύρωτους μπροστά στο δεύτερο κύμα της πανδημίας, βγήκε σήμερα με θράσος να τους πει πως "εάν χάσουμε θα φταίτε εσείς"», αναφέρουν, τονίζοντας ότι «ντροπή δεν υπάρχει για να τη ζητήσουμε, τουλάχιστον ας προσπαθήσει για λίγη σοβαρότητα».

Γεννηματά σε Μητσοτάκη: Η έκκληση για εγρήγορση αφορά πρώτα και κύρια εσάς

Ευθύνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ρίχνει η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.

Αναλυτικά η δήλωση της κ. Γεννηματά:

«Κύριε Μητσοτάκη η έκκληση για νέα εγρήγορση αφορά πρώτα και κυρία εσάς και τους Υπουργούς σας. Δεν είσθε ανεύθυνος αρχών να βάζετε διλήμματα και να μεταφέρετε άλλου τις ευθύνες. Ο συνειδητός πολίτης περιμένει από σας όχι το βλέποντας και κάνοντας, αλλά μέτρα με σχέδιο και αποτελεσματικότητα. Σας είχαμε προειδοποιήσει και προτείνει συγκεκριμένα μέτρα για το ΕΣΥ, για το συνωστισμό στις συγκοινωνίες και τα σχολεία. Δεν κάνατε τίποτε και τώρα που το πρόβλημα φούντωσε, τρέχετε και δεν φθάνατε. Αφήστε τις συγκρίσεις, η Ελλάδα ήταν ασφαλής χώρα την άνοιξη. Δυστυχώς με ευθύνη σας χάσαμε το πλεονέκτημα. Επιτέλους λιγότερα λόγια, κάντε αυτό που πρέπει».

ΚΚΕ: Τέρμα πια η υποκρισία, μέτρα τώρα για την υγεία

Με μια μακροσκελή ανακοίνωση σχολίασε το τηλεοπτικό μήνυμα του Πρωθυπουργού, το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τονίζοντας ότι θα πρέπει η Κυβέρνηση να σταματήσει την υποκρισία και να πάρει μέτρα για την υγεία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΚΚΕ:

«Η πάγια τακτική της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, να αναγορεύει την αντιμετώπιση της πανδημίας αποκλειστικά και μόνο σε ζήτημα ατομικής ευθύνης, σήμερα πήγε ένα βήμα παραπέρα και εκφράστηκε με τον εκβιασμό “αυτοπροστασία ή καραντίνα”. Όμως, η απαραίτητη αυτοπροστασία και προσωπική υπευθυνότητα του καθένα και της καθεμιάς δεν μπορεί να συγκαλύψει την κυβερνητική ανευθυνότητα και μία απαράδεκτη πολιτική, που εκδηλώνεται από την ίδια κατάσταση στο δημόσιο σύστημα υγείας μέχρι τους χώρους δουλειάς, όπου συγκεντρώνονται χιλιάδες εργαζόμενοι, αλλά και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και τα σχολεία, όπου συνωστίζονται συνάνθρωποί μας.

Η σημερινή εκρηκτική κατάσταση έχει εξ ολοκλήρου τη σφραγίδα αυτής της κυβερνητικής πολιτικής, που έπαιξε στον τζόγο των καπιταλιστικών κερδών τις θυσίες του λαού και το χρόνο, που κερδήθηκε από αυτό τον λαό στην πρώτη φάση της πανδημίας. Η αγωνία που εκφράστηκε σήμερα στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, των μαθητών και εκπαιδευτικών, άλλων εργαζομένων δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας ή συνειδητής διαστρέβλωσης για το ποιος έχει τη βασική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη εμπεδώνεται και αποκτάει πλέον αποκλειστική σημασία στη συλλογική ευθύνη, για να δυναμώσει η διεκδίκηση για άμεσα, ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, μέτρα τα οποία πρότεινε το ΚΚΕ από την αρχή της πανδημίας και η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να τα πάρει στο όνομα του “υψηλού δημοσιονομικού κόστους”. Η ανησυχία και η ανασφάλεια μεγάλων τμημάτων του λαού μας να γίνουν οργανωμένος αγώνας με αιτήματα:

Επίταξη όλων των δομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, που να αφορά όχι μόνο τις ΜΕΘ ιδιωτικών νοσοκομείων, αλλά και τα διαγνωστικά τεστ.

Mαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (γιατρών, νοσηλευτών κ.α.) στο δημόσιο σύστημα υγείας και άμεση ανάπτυξη κλινών ΜΕΘ.

Επίταξη ιδιωτικών ΜΜΜ και ένταξή τους σε ενιαίο σχέδιο για να σταματήσει ο επικίνδυνος, καθημερινός συνωστισμός στα ΜΜΜ. Κατεπείγουσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα Μέσα Μεταφοράς για να αυξηθούν τα δρομολόγια.

Μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους τόπους δουλειάς, με όλα τα απαραίτητα μέσα για την υγεία και την ασφάλειά τους, με ευθύνη της εργοδοσίας.

Αποφασιστική μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη, έκτακτα κονδύλια για μαζικούς διορισμούς εκπαιδευτικών και άλλων εργαζομένων για την αναβάθμιση υποδομών, καθαριότητα, μέτρα υγιεινής και ατομικά μέσα προστασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Είναι αλήθεια ότι ο λαός πρέπει να μάθει να ζει με τον ιό, μέχρι να ανακαλυφθεί ένα αποτελεσματικό εμβόλιο ή θεραπεία. Μέχρι τότε, όμως, θα πρέπει να ξέρει ότι έχει να αντιμετωπίσει μόνο αυτόν τον ιό και όχι και τον “ιό” της κρατικής ανευθυνότητας και ανεπάρκειας!»

ΜέΡΑ 25: Ο πρωθυπουργός φροντίζει από τώρα να ρίξει την δική του ευθύνη στους πολίτες

«Το δίλημμα είναι αυτοπροστασία ή καραντίνα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΜέΡΑ 25 με την οποία επιτίθεται στον πρωθυπουργό, σημειώνοντας ότι «το πολύ προσεκτικά επιλεγμένο εύρημα των επικοινωνιολόγων του πρωθυπουργού, επιστρατεύτηκε ως κεντρικό σύνθημα σε ένα διάγγελμα το οποίο δεν είχε σκοπό να ανακοινώσει κάτι, αλλά να στρώσει πολιτικά το έδαφος για αυτό που επίκειται να ανακοινώσει». Δηλαδή, προσθέτει, «η κυβέρνηση δεν θα αποφύγει σκληρά μέτρα γιατί διαπιστώνει κάθε μέρα πόσο έχει χάσει τον έλεγχο της διασποράς του ιού, συνεπεία των ολέθριων επιλογών της μετά το πρώτο lockdown».

Το ΜέΡΑ 25, υπογραμμίζει επίσης ότι «ένα άλλο πράγμα που γνωρίζει η κυβέρνηση, είναι πόσο επιμελώς απέφυγε να πάρει οποιοδήποτε μέτρο δεν συνοδευόταν από δωρεές ή εξυπηρετήσεις σε φίλιους ολιγάρχες και μεσάζοντες. Γνωρίζει ότι άφησε αθωράκιστη την υγεία και απροετοίμαστα τα σχολεία, γι αυτό και οι νεφελώδεις αναφορές στην κάθε άλλο παρά γενναία ενίσχυση των δύο καίριων αυτών τομέων και η ουδόλως διακριτική αναφορά/διαφήμιση στη συνεισφορά του Ιδρύματος Νιάρχος στον τομέα της Υγείας, τον τομέα που θα έπρεπε να είναι η πρώτη προτεραιότητα οποιασδήποτε κυβέρνησης, οποιουδήποτε ιδεολογικού προσανατολισμού . Αυτός είναι ο λόγος που η πρωθυπουργική ομιλία στριφογύριζε γύρω από την έννοια της ατομικής ευθύνης».

Σύμφωνα με εκτίμηση του ΜέΡΑ 25, ο πρωθυπουργός, «ξέροντας πολύ καλά πόσο τοξικό «πολιτικό δηλητήριο» θα είναι ένα δεύτερο lockdown φροντίζει από τώρα να ρίξει την ευθύνη στους πολίτες. Εκείνοι θα φταίνε που δε φόρεσαν μάσκα ακόμα και στη μοναξιά της ανεργίας τους, εκείνοι θα φταίνε που δεν κράτησαν σε επαρκή απόσταση τα παιδιά τους που διψάνε για ένα χάδι, εκείνοι θα φταίνε που δεν υποκατέστησαν επαρκώς τις προμελετημένες αμέλειες της πιο ταξικής παρασιτικής κυβέρνησης που γνώρισε ο τόπος».