Κοινωνία

Κορονοϊός: “Αγώνας δρόμου” για την αποσυμφόρηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς (βίντεο)

Κυρίως τις ώρες αιχμής, ο συνωστισμός είναι ανησυχητικός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Κυβέρνηση μελετά άμεσες παρεμβάσεις.

Σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα που είχε ανακοινωθεί κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τη σύσκεψη που είχε με τον Κώστα Καραμανλή, στις αρχές του νέου έτους επρόκειτο να έχουν τεθεί σε κυκλοφορία 500 νέα λεωφορεία στην Αθήνα, εκ των οποίων 300 με leasing και 200 μέσω σύμβασης με τα ΚΤΕΛ.

Κατόπιν εντατικών προσπαθειών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και με στόχο να υπάρξει όσο πιο άμεση ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, το χρονοδιάγραμμα αυτό επιταχύνεται:

Τα 100 από τα 200 συνολικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα έρθουν νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη και συγκεκριμένα από τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Τα υπόλοιπα 100 λεωφορεία των ΚΤΕΛ θα δρομολογηθούν έως το τέλος Νοεμβρίου και τα 300 λεωφορεία με leasing, θα έρθουν σταδιακά μέχρι το τέλος του έτους.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρουν τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:

Τον Ιούλιο του 2019 κυκλοφορούσαν κάτω από 850 οχήματα.

Σήμερα, με καλύτερη συντήρηση των οχημάτων, πλέον κυκλοφορούν 1.100

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019: αύξηση 30%

Μέχρις τέλος Νοεμβρίου έρχονται σταδιακά με σύμπραξη με τα ΚΤΕΛ 200 λεωφορεία, φτάνοντας τα 1.300.

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019: αύξηση 53%

Μέχρι το τέλος του έτους, θα προστεθούν σταδιακά με leasing άλλα 300, σύνολο 1.600

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2019: αύξηση 89%

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών διαβεβαιώνει πως θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να επιταχύνει την παραλαβή και των 300 λεωφορείων με leasing έως το τέλος του χρόνου. Στόχος είναι, όπως υπογραμμίζεται «όσο πιο άμεσα να ενισχυθεί ο στόλος ιδίως της Αττικής, προκειμένου να αισθάνονται ασφάλεια οι πολίτες κατά τις μετακινήσεις τους».

Παράλληλα, επισημαίνεται πως «Δεν ξεχνάμε όμως πως το πιο σημαντικό μέτρο, όπως υποδεικνύουν οι ειδικοί, αφορά στη χρήση της μάσκας και ευχαριστούμε το επιβατικό κοινό για την υπευθυνότητα που δείχνει καθημερινά».