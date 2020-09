Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Επιστράτευση” σε ιδιωτικά και στρατιωτικά νοσοκομεία

Αναλυτικά η κοινή υπουργική απόφαση των Βασίλη Κικίλια και Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Στην υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού προχωρά το υπουργείο Υγείας με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Θ. Σκυλακάκη και Β. Κικίλια. Με την απόφαση διατίθενται νοσοκομειακοί χώροι, εγκαταστάσεις και κλίνες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την αποκλειστική νοσηλεία ασθενών με covid -19.

Συγκεκριμένα η ΚΥΑ προβλέπει τη δέσμευση εγκαταστάσεων, χώρων και κλινών έως τις 30.09.2020 στις τριτοβάθμιες δομές υγείας του ΕΣΥ και σε στρατιωτικά νοσοκομεία αποκλειστικώς για νοσηλεία προσώπων που νοσούν από κορονοϊό, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν και την διαθεσιμότητα των νοσοκομείων.

Επίσης αναφέρει ότι με απόφαση των διοικητών αυτών των δομών, καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των ασθενών που δεν πάσχουν από κορονοϊό από αυτές τις κλινικές σε άλλους χώρους νοσηλείας, σε άλλες δημόσιες δομές. Όπως προβλέπει σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι κλίνες στις δημόσιες δομές για τη μεταφορά των ασθενών, «δύναται να διατίθενται κλίνες νοσηλείας και κλίνες ΜΕΘ σε ιδιωτικά θεραπευτήρια- κλινικές, οι οποίες διαθέτουν σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας τους αντίστοιχα τμήματα για τη νοσηλευτική περίθαλψη των ασθενών, καθ'υπέρβασιν του αριθμού όσων διατίθενται στον ΕΟΠΥΥ δυνάμει σχετικών Μνημονίων Συνεργασίας, κατ' εφαρμογή του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ.»

Οι διακομισθέντες ασθενείς σε ΜΕΘ ιδιωτικών θεραπευτηρίων κλινικών, σε περίπτωση συνέχισης της νοσηλείας σε απλό θάλαμο νοσηλείας, επαναμεταφέρονται στις δομές του ΕΣΥ, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Στην ΚΥΑ επίσης καταγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία αποζημίωσης των ιδιωτικών θεραπευτηρίων-κλινικών από το Δημόσιο.

Η ΚΥΑ προβλέπει και ειδικές ρυθμίσεις για αύξηση των υφιστάμενων και διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων η αύξηση έως 40% της δυναμικότητας των κλινών ΜΕΘ ανά ιδιωτική κλινική, με τον απαραίτητο ιατροτεχνολογικό μηχανολογικό εξοπλισμό και με το υφιστάμενο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, είναι δυνατή με απλή γνωστοποίηση της ιδιωτικής κλινικής στην αρμόδια Περιφέρεια στην οποία υπάγονται και στην τεχνική υπηρεσία και τη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Νοσηλευτικών Μονάδων και Εποπτευόμενων Φορέων του Υπουργείου Υγείας. Οι κλίνες αυτές θα διατίθενται αποκλειστικά για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με τη λήξη της κρίσης, οι συγκεκριμένες κλίνες ΜΕΘ υποχρεούνται να υποστούν έλεγχο καταλληλότητας για να διατηρηθούν, άλλως θα καταργηθούν αυτοδικαίως».

Όσο να φορά την κάλυψη των δαπανών που προκύπτουν από την εφαρμογή της ΚΥΑ θα γίνει με έκτακτη οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση τη νομοθεσία που αφορά το ειδικό αποθεματικό του COVID-19, η οποία εκτιμάται κατ' ελάχιστον σε τριάντα εκατομμύρια (30.000.000 ευρώ), καθώς δεν μπορεί να εκτιμηθούν με ακρίβεια οι ανάγκες που θα προκύψουν εκ της εξέλιξης της διασποράς της νόσου του κορονοϊού. Στην ανωτέρω περίπτωση εντάσσεται και η οικονομική ενίσχυση που χορηγήθηκε στο υπουργείο Υγείας με την υπ'αρ. 2/10729/26.02.2020 απόφαση του υπουργού Οικονομικών.