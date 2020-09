Οικονομία

Protergia Double Energy MAX για έκπτωση συνέπειας σε ρεύμα και φυσικό αέριο

Εκπτωση συνέπειας 45% στο ρεύμα και 35% στο φυσικό αέριο από την Protergia στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ

45% έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και 35% στους λογαριασμούς φυσικού αερίου, προσφέρει, για 2 ολόκληρα χρόνια, η Protergia στους πελάτες που θα τα συνδυάσουν και είναι συνεπείς στην εξόφληση των λογαριασμών τους, μέσα από το Protergia Double Energy MAX, που διατίθεται στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ.

Το Protergia Double Energy MAX απευθύνεται σε οικιακούς πελάτες με αυτόνομη σύνδεση φυσικού αερίου (ενεργοποιημένη ή μη), καθώς και με νέα ή ενεργή σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Protergia, ώστε να απολαμβάνουν μεγαλύτερη οικονομία στο σπίτι τους. Ειδικότερα:

Για ηλεκτρική ενέργεια : Το πρόγραμμα «Οικιακό/Οικιακό Ν – MAX 45» προσφέρει 45% έκπτωση στις μοναδιαίες τιμές της ενέργειας όλο το 24ωρο, του βασικού τιμολογίου της Protergia, με την εμπρόθεσμη εξόφληση του λογαριασμού, για 2 χρόνια και πάγιο 2,60€/μήνα.

Για φυσικό αέριο : Το πρόγραμμα «Φυσικό Αέριο Οικιακό Αυτόνομο MAX» παρέχει 35% έκπτωση στη μοναδιαία τιμή προμήθειας φυσικού αερίου και πάγιο 3,5€/μήνα

Δωρεάν με το Protergia Double Energy MAX, παρέχεται, στα καταστήματα COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, και η υπηρεσία Protergia Home Care, με άμεση τεχνική βοήθεια για το σπίτι όλο το 24ωρο, όλο τον χρόνο.

Όλοι οι οικιακοί και εταιρικοί πελάτες ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου της Protergia, μπορούν να εξοφλούν τους λογαριασμούς τους στο δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, όπου βρίσκουν ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις, αλλά και μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας, που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.

Η Protergia είναι ο Τομέας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου της MYTILINEOS, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα, και προσφέρει υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις.