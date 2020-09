Κοινωνία

“Ιανός” - Πυροσβεστική: Ξεπέρασαν τις χίλιες οι επιχειρήσεις διάσωσης

Περισσότερες από 4.500 κλήσεις δέχθηκε το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά το φονικό πέρασμα του μεσογειακού κυκλώνα.

Μετά την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, από τις νυχτερινές ώρες της 17ης Σεπτεμβρίου 2020, το Πυροσβεστικό Σώμα δέχτηκε 4.539 κλήσεις για παροχή βοήθειας και αντλήσεις υδάτων, κυρίως: στο Ιόνιο, στη Δυτική Ελλάδα, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία, ενώ πραγματοποιήθηκαν 1.026 απεγκλωβισμοί-διασώσεις.

Ειδικότερα:

Στο νότιο Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο και Λευκάδα) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δέχτηκαν 1.212 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 171 διασώσεις, 367 αντλήσεις, 658 κοπές δέντρων και 78 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στη Δυτική Ελλάδα (Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δέχτηκαν 73 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 26 αντλήσεις και 47 κοπές δέντρων.

Στην Στερεά Ελλάδα (Λαμία, Λουτρά Υπάτης, Λειανοκλάδι, Μακρακώμη και Μεξιάτες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δέχτηκαν 283 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 77 διασώσεις, 221 αντλήσεις και 8 κοπές δέντρων.

Στην Π.Ε. Κορινθίας (Λουτρά Ωραίας Ελένης) η Π.Υ. Κορίνθου δέχτηκε 80 κλήσεις και πραγματοποιήθηκαν 46 αντλήσεις υδάτων και 1 αφαίρεση αντικειμένου.

Στη Θεσσαλία (Μαγνησία, Φάρσαλα, Καρδίτσα, Μουζάκι, Ρούσσο, Τρίκαλα, Λάρισα και Σοφάδες) οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δέχτηκαν 2.891 κλήσεις και μέχρι τώρα έχουν πραγματοποιηθεί 778 διασώσεις - απομακρύνσεις, 2.634 αντλήσεις και 40 κοπές δέντρων – αφαιρέσεις αντικειμένων.

Όσον αφορά στα θύματα του “Ιανού”, η Πυροσβεστική σημειώνει πως «χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν 4 άτομα ως κάτωθι:

μία ηλικιωμένη γυναίκα από οικία στην Τοπική Κοινότητα Βασιλή στα Φάρσαλα Θεσσαλίας

ένας άνδρας, 63 ετών, πλησίον του Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης Καρδίτσας,

ένας άνδρας, από οικία στην Καστανιά Καρδίτσας και

σήμερα, τις μεσημεριανές ώρες, η σορός μιας γυναίκας από τις όχθες του ποταμού Πάμισου, πλησίον της γέφυρας που οδηγεί στον οικισμό Μαγουλίτσα του Δήμου Μουζακίου Καρδίτσας».

Οι Πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, σε παροχές βοηθείας και αντλήσεις, κυρίως στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας.