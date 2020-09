Κοινωνία

Γιάφκα στο Κουκάκι: Ποινική δίωξη για κακούργημα στον 42χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι τρεις συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Κατηγορία για παράβαση του νόμου περί όπλων σε βαθμό κακουργήματος απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος του 42χρονου ενοικιαστή της αποθήκης στο Κουκάκι, όπου η Αντιτρομοκρατική εντόπισε εκρηκτικά.

Στους δύο συγκατηγορουμένους του 42χρονου, έναν άντρα και μία γυναίκα, ασκήθηκε δίωξη για πλημμεληματική παράβαση του νόμου περί όπλων .

Οι τρεις συλληφθέντες μετά τις επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, κάτω από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Και οι τρεις φορούσαν λευκά γιλέκα και χειροπέδες και συνοδεύονταν από ομάδα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Οι κατηγορούμενοι λόγω συνάφειας της υπόθεσης αλλά και επειδή προβλέπεται η επιβολή περιοριστικών όρων και στο πλημμέλημα, παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Τους τρεις κατηγορούμενους ανέμεναν στα δικαστήρια περίπου 40 άτομα, που φώναζαν συνθήματα κατά τη μεταγωγή τους στην Εισαγγελία. Οι συγκεντρωμένοι αποκλείστηκαν στην είσοδο των δικαστηρίων.