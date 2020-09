Πολιτισμός

Κόντρα Μαξίμου - Τσίπρα για Μενδώνη

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στο Facebook και η απάντηση του Στέλιου Πέτσα.

Στο "στόχαστρο" του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε η υπουργός Πολιτισμού, Λένα Μενδώνη, αλλά και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκαλώντας την αντίδραση του Στέλιου Πέτσα, ο οποίος καταλογίζει στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι αναζητά σωσίβιο για τα εσωκομματικά του προβλήματα.

«Πρώτη φορά υπουργός Πολιτισμού έχει καταφέρει να εξοργίσει πολλαπλώς όλους όσους οφείλει να στηρίζει, αδιαφορώντας για την επιβίωση του Πολιτισμού και των ανθρώπων του. Το κατάφερε η κυρία Μενδώνη», υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτησή του στο FB.

«Πρώτη φορά υπουργός Πολιτισμού απαξιώνει με αλαζονεία μεγάλους δημιουργούς, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να στιγματίσει από το βήμα της Βουλής το σύνολο των καλλιτεχνών, δηλώνοντας ότι "κινούνται στον χώρο της μαύρης οικονομίας", δηλαδή ότι πληρώνονται με "μαύρα". Το κατάφερε η κυρία Μενδώνη», αναφέρει και συνεχίζει:

«Αλλά και πρώτη φορά υπουργός Πολιτισμού πρωτοστατεί σε εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως η καταστροφή των αρχαίων του σταθμού Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης, ενός από τα σημαντικότερα μνημεία που έχουν αποκαλυφθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, διαστρεβλώνοντας την πραγματικότητα προκειμένου να υπηρετήσει συμφέροντα και ιδεοληψίες. Το έχει καταφέρει και αυτό η κυρία Μενδώνη».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγορεί, επίσης, τον πρωθυπουργό ότι «βλέπει εδώ και 14 μήνες την υπουργό του να βλάπτει ανεπανόρθωτα τον Πολιτισμό στη χώρα μας», υποστηρίζοντας ότι «στο βαθμό που ο ίδιος επιμένει να τη στηρίζει, έχει αποκλειστικά και προσωπικά την ευθύνη και για το καταστροφικό της έργο και για την ανεπάρκεια και για την προσβλητική της συμπεριφορά».

Η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου:

«Καταλαβαίνουμε την αγωνία του κ. Τσίπρα να βρει σωσίβιο στα εσωκομματικά του προβλήματα και την αμφισβήτηση που δέχεται από κορυφαία στελέχη του. Η επίθεσή του στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, που ξεχειλίζει από προσωπική εμπάθεια και η λαϊκίστικη ρητορική του προκειμένου να ακουστεί από τον καλλιτεχνικό χώρο δεν συνιστούν πολιτική και είναι ανάξια σχολιασμού. Θέλω να σταθώ μόνο σε ένα σημείο. Πάει πολύ να μιλάει ο κ. Τσίπρας για το μετρό της Θεσσαλονίκης, όταν ο ίδιος είχε εγκαινιάσει μουσαμάδες! Η Κυβέρνηση θα παραδώσει ολοκληρωμένο και λειτουργικό το μεγάλο αυτό έργο στους πολίτες της Θεσσαλονίκης το 2023».