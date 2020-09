Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Υποχρεωτική η μάσκα και σε ανοικτούς χώρους

Σε ποιες περιοχές της γειτονικής χώρας καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μάσκας και σε ανοιχτούς χώρους, με ελάχιστες εξαιρέσεις.

Υποχρεωτική γίνεται η χρήση της προστατευτικής μάσκας, και σε ανοικτούς χώρους, σε σειρά ιταλικών πόλεων. Στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης (στην περιφέρεια της Καμπανίας) από σήμερα και μέχρι τις 4 Οκτωβρίου, οι κάτοικοι είναι υποχρεωμένοι να φορούν μάσκα σε κλειστούς και ανοικτούς χώρους.

«Πρέπει να υιοθετήσουμε και πάλι υπεύθυνες συμπεριφορές, πολλώ δε μάλλον μετά το άνοιγμα των σχολείων μας. Αν θέλουμε να αποφύγουμε ένα νέο γενικευμένο lockdown, πρέπει δείξουμε και πάλι πνεύμα υπευθυνότητας», τόνισε ο περιφερειάρχης της Καμπανίας, Βιντσέντσο Ντε Λούκα.

Στην πόλη Φότζια, επίσης, της νότιας περιφέρειας της Απουλίας, ο δήμαρχος υπέγραψε απόφαση βάσει της οποίας από αύριο, όλοι πρέπει να φορούν μάσκα, ακόμη και όταν βρίσκονται εκτός δημοσίων και επαγγελματικών χώρων. Εξαιρούνται μόνο τα παιδιά κάτω των έξι ετών και οι πολίτες με πιστοποιημένα προβλήματα υγείας.

Και στο ιστορικό κέντρο της Γένοβας, τέλος, όπου καταγράφηκε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων, η μάσκα είναι πλέον υποχρεωτική παντού. Μέχρι σήμερα η δημοτική αστυνομία, σε εκατοντάδες ελέγχους που πραγματοποίησε, επέδειξε μια σχετική ελαστικότητα, αλλά από αύριο αναμένεται να επιβληθούν τσουχτερά πρόστιμα στους παραβάτες.

Έξαρση των κρουσμάτων

23 θάνατοι και 1.786 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν σήμερα στην Ιταλία. Μόνο στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, ο σημερινός απολογισμός αγγίζει τους δέκα νεκρούς. Την Τετάρτη, σε όλη την χώρα διαγνώσθηκαν 1.640 κρούσματα και καταγράφηκαν 20 θάνατοι.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο μέχρι σήμερα, οι νεκροί από κορονοϊό ανέρχονται σε 35.781.

Το τελευταίο 24ωρο πραγματοποιήθηκαν 108.019 τεστ, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ από την αρχή της πανδημίας.

Θετικός στον κορονοϊό ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς

Θετικός στον κορονοϊό βρέθηκε και ο επιθετικός της Μίλαν, Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής ετέθη αμέσως σε κατ’ οίκον περιορισμό. Όπως έγραψε ο ίδιος στο διαδίκτυο, δεν παρουσιάζει συμπτώματα και «ο ιός μπορεί να είχε το θράσος να τον προκαλέσει, αλλά δεν θα του βγει σε καλό».

Απάντηση του Ματαρέλα στον Μπόρις Τζόνσον

Στο μεταξύ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, αποφάσισε να απαντήσει έμμεσα στον Βρετανό Πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος είχε δηλώσει ότι στη χώρα του η επιδημία διαδίδεται περισσότερο από ό,τι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως η Ιταλία και η Γερμανία, διότι οι συμπολίτες του αγαπούν εντονότερα την ελευθερία.

«Εμείς οι Ιταλοί αγαπάμε την ελευθερία, αλλά και τη σοβαρότητα», απάντησε με νόημα ο Ματαρέλα.