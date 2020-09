Αθλητικά

Europa League: νίκη-πρόκριση για την ΑΕΚ στην Ελβετία

Τα χρειάστηκε η ομάδα του Καρέρα, αλλά πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Σεντ Γκάλεν.

Στα play off του Europa League προκρίθηκε η ΑΕΚ, η οποία επικράτησε 1-0 της Σεντ Γκάλεν στο Κίμπουν Παρκ. Το μοναδικό γκολ σημείωσε ο Νέλσον Ολιβέιρα στο 71ο λεπτό και πλέον η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει μια θέση στους ομίλους της διοργάνωσης εναντίον της Βόλφσμπουργκ, την προσεχή Πέμπτη (1η Οκτωβρίου), σε νοκ άουτ αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ.

Ένα ημίχρονο «σπατάλησε» ξανά η ΑΕΚ, όπως και το περασμένο Σάββατο στο Αγρίνιο. Ειδικά στο πρώτο ημίωρο δεν είχε ούτε τελική προσπάθεια, μέχρι να απειλήσει με «στημένη» φάση, φάουλ Μάνταλου, κεφαλιά του Λιβάγια-άουτ.

Παράλληλα, κινδύνευσε αρκετά από δικά της λάθης, παραδόξως του Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι. Σε ένα από αυτά ο Ουκρανός γύρισε απρόσεκτα τη μπάλα στον Τσιντώτα στο 38΄, παρενέβη ο Ντουά δημιουργώντας ένα κλασικό τετ-α-τετ όμως το τελείωμά του ήταν... τραγικό. Νωρίτερα, μόλις στο 4ο λεπτό, ο Τσιντώτας είχε αποκρούσει ενστικτωδώς σε προσπάθεια του Ινσούα να απομακρύνει, αλλά να στέλνει τη μπάλα προς τη εστία.

Γενικά, όμως, τόσο από τη φάση του Ντουά (38΄), όσο και από την εν γένει επιθετική της παρουσία, φάνηκε ότι η ελβετική ομάδα ήταν πολύ χαμηλότερου επιπέδου και δεν μπορούσε να κάνει «ζημιά». Έμενε απλώς στην ΑΕΚ να βρει τη λύση, να «ξεκλειδώσει» την άμυνα των γηπεδούχων για να πάρει το ματς τη... φυσιολογική του ροή. Αυτό συνέβη όταν ο Ολιβέιρα κέρδισε πέναλτι και ανέλαβε την εκτέλεση στο στο 71΄. Ο Ζίγκι απέκρουσε, αλλά ο Πορτογάλος ήταν τυχερός καθώς η μπάλα του «επέστρεψε» ιδανικά και με δεύτερη προσπάθεια την έστειλε στα δίχτυα.

Λίγο νωρίτερα είχε περάσει στο ματς ο Λιβάι Γκαρσία και υπήρξαν 2-3 περιπτώσεις που έδειξε εκείνα τα χαρακτηριστικά για τα οποία αποκτήθηκε: γρήγορος, ταχυδυναμικός και καλός στο «ένας εναντίον ενός». Εκτός από τον Γκαρσία, ντεμπούτο έκανε απόψε και ο Γεβγκέν Σακχόφ ο οποίος έπαιξε στις καθυστερήσεις.

Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η ΑΕΚ κράτησε το 1-0 μέχρι το τέλος. Αυτό όμως δεν αναιρεί το γεγονός ότι η εμφάνισή της ήταν επιεικώς μέτρια και σίγουρα θα πρέπει να παρουσιάσει πολύ βελτιωμένη εικόνα εναντίον της Βόλφσμπουργκ για να ελπίζει στην πρόκριση.

Οι συνθέσεις:

ΣΕΝΤ ΓΚΑΛΕΝ (Πέτερ Τσάιντλερ): Ατί Ζιγκί, Κραούτσι, Στεργίου, Φαζλίγι, Μουχέιμ, Κιντίγια, Γκέρτλερ, Ρουϊς (73΄ Γιουάν), Στίλχαρτ (73΄ Αντρέ Ριμπέιρο), Ντουά (62΄ Καμπέρι), Γκιγεμενό

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Βασιλαντωνόπουλος, Τσιγκρίνσκι, Σβάρνας, Ινσούα, Σιμόες, Κρίστιτσιτς, Μάνταλος, Ανσαριφάρντ (68΄ Γκαρσία), Λιβάγια (90΄ Σακχόφ), Ολιβέιρα