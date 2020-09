Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Παρασκευής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου σήμερα και έχουμε τη Σελήνη στον Αιγόκερω να μας κάνει να κολλάμε λίγο στα στερεότυπα και τους καθωσπρεπισμούς...

ΚΡΙΟΣ

Ο Ερμής θα βρίσκεται στο Σκορπιό το επόμενο διάστημα και θα σου δώσει την ευκαιρία να επαναδιαπραγματευτείς κάποιους όρους μέσα στη σχέση σου ή σε κάποια συνεργασία. Γενικά, οικονομικού περιεχομένου συμφωνίες θα είναι το ατού σου, αφού το μυαλό σου θα μπορεί να εντοπίζει τις λεπτομέρειες εκείνες που θα σου εξασφαλίσουν ότι δε θα βγεις ζημιωμένος. Από την άλλη ίσως θελήσεις να στραφείς λίγο προς τον εαυτό σου και να έρθεις αντιμέτωπος με σκέψεις που συνειδητά ή ασυνείδητα καταλήγουν να σε αγχώνουν.

ΤΑΥΡΟΣ

Το επόμενο διάστημα ο Ερμής θα βρίσκεται απέναντι σου, όπου απέναντι ίσον οι… άλλοι της ζωής σου, το ταίρι σου, ο συνεργάτης σου, ο κολλητός σου. Είναι καιρός να έρθετε πιο κοντά, να μιλήσετε για πράγματα που ως τώρα μπορεί να θεωρούσατε ταμπού. Θα έχετε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσετε ότι τελικά στις ανθρώπινες σχέσεις τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως αν δεν εκφράσετε αυτό που θέλετε ο άλλος μπορεί να καταλαβαίνει ό,τι θέλει. Προσοχή μόνο σε εγωιστικές τάσεις, αλλά και τάσεις συναισθηματικού χειρισμού εκατέρωθεν.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής περνάει στο Σκορπιό περιπλέκοντας τα πράγματα ακόμα περισσότερο, κυρίως όσον αφορά στις αποφάσεις που θα πάρεις στα επαγγελματικά σου, αφού δεν έχεις καθαρό μυαλό και λειτουργείς με βάση το συναίσθημα. Παράλληλα, σε απασχολούν θέματα υγείας τα οποία ίσως σε κάνουν να νιώθεις αδύναμος να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του καθημερινού σου προγράμματος. Καλό θα είναι να προσέξεις τη διατροφή σου το επόμενο διάστημα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Ο Ερμής περνάει στο Σκορπιό και τον 5ο ηλιακό σου οίκο στρέφοντας το ενδιαφέρον σου σε θέματα που αφορούν στα παιδιά και τις ανάγκες τους. Ίσως αποκτήσεις μια πιο ευαίσθητη και συγκαταβατική προσέγγιση απέναντι τους ή ακόμα κι αν δεν έχεις παιδιά μπορεί να αποφασίσεις να έρθεις σε επαφή με το παιδί μέσα σου. Αυτό που έχεις αφήσει πίσω στο χρόνο και έχεις ξεχάσει τις ανάγκες και τα θέλω του. Αν είχε μια ευκαιρία να σου μιλήσει τι πιστεύεις ότι θα σου έλεγε;

ΛΕΩΝ

Ο Ερμής που μπαίνει στο Σκορπιό θα στρέψει το ενδιαφέρον σου σε θέματα που αφορούν την οικογενειακή ζωή, τις σχέσεις σου με τα μέλη της οικογένειας σου ή ακόμα και το πως μπορεί να επηρεάζει τη ζωή σου, τη συμπεριφορά σου ή τις αποφάσεις σου ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωσες, όχι μόνο στο οικογενειακό πλαίσιο, αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό όπως αυτό περιγράφεται μέσα από τις παραδοσιακές αξίες και πεποιθήσεις. Έτσι είναι πολύ πιθανό να εκδηλώσεις κάποιες ανασφάλειες σχετικά με το κατά πόσο είσαι αρεστός και αποδεκτός από τους άλλους.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Στον 3ο ηλιακό σου οίκο και στο Σκορπιό που για σένα αφορά ζητήματα επικοινωνίας θα κινείται στο εξής ο Ερμής. Αυτή είναι μια καλή συγκυρία για να μπορέσεις να εκφράσεις σκέψεις και συνειδητοποιήσεις σε άτομα που νιώθεις ότι θέλεις να ανοιχτείς, αλλά και για να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα. Είναι καλή περίοδος για νέες γνωριμίες, αλλά και για να προωθήσεις υποθέσεις που περιλαμβάνουν εμπορικές συμφωνίες, συμβόλαια κλπ.

ΖΥΓΟΣ

Ο Ερμής αναχωρεί σιγά-σιγά από το ζώδιο σου για να περάσει στο Σκορπιό στρέφοντας έτσι το ενδιαφέρον σου σε ζητήματα που έχουν να κάνουν αφενός με την οικονομική σου κατάσταση, κι αφετέρου με τη συναισθηματική σου ασφάλεια μέσα στη σχέση σου (ή και εκτός, αν είσαι μόνος). Καλό θα είναι να μην προσπαθήσεις να χρησιμοποιήσεις όπλα που δεν ξέρεις να τα δουλέψεις, όπως συναισθηματικούς εκβιασμούς κλπ για να πάρεις απαντήσεις και διαβεβαιώσεις, γιατί μπορεί να αποδειχτούν ατομικές βόμβες στα χέρια σου.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Με το καλό να τον δεχτείς τον Ερμή που τις επόμενες μέρες θα βρίσκεται στο ζώδιο σου. Αν λοιπόν το προηγούμενο διάστημα επεξεργαζόσουν μέσα στο κεφάλι σου διάφορες σκέψεις, τώρα είναι η ώρα να κάνεις τα αποκαλυπτήρια. Επειδή όμως, ως “σταθερός” που είσαι, κάποια πράγματα τα χειρίζεσαι λίγο απόλυτα, θα σου πρότεινα στις συζητήσεις σου το επόμενο διάστημα να πηγαίνεις με πιο διαλλακτική διάθεση. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά γιατί έχεις μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να προωθήσεις τα σχέδια σου και είναι κρίμα να την πετάξεις, επειδή δεν μπορείς να προσαρμοστείς λίγο και σε αυτά που σου λένε οι άλλοι.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ο Ερμής που στο εξής θα κινείται στο Σκορπιό θα σου δημιουργήσει την τάση να στραφείς προς το μέσα σου, για να ξεκαθαρίσεις τα συναισθήματα σου και να αποκαταστήσεις ή να ρίξεις τίτλους τέλους σε κάποιες σχέσεις που μπορεί να σε έχουν ταλαιπωρήσει. Ό,τι έχεις να πεις καλά θα κάνεις να το σκεφτείς δύο φορές πριν το πεις, γιατί φορτισμένος συναισθηματικά καθώς θα είσαι ενδέχεται να δραματοποιήσεις τις καταστάσεις και να ξεφύγεις από τα λογικά επιχειρήματα που μπορεί να σε δικαίωναν.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Με τον Ερμή να περνάει στο Σκορπιό μπαίνεις σε μια διαδικασία να αξιολογήσεις τους φίλους, τις παρέες σου, τους ανθρώπους που συναναστρέφεσαι κοινωνικά, μέχρι και τους στόχους που κυνηγάς με πιο παραδοσιακά και συντηρητικά κριτήρια. Αν η μαμά σου γνώριζε τους φίλους σου θα σε «άφηνε» να τους κάνεις παρέα; Τι θα ήθελαν οι δικοί σου να πετύχεις για να είναι υπερήφανοι για σένα; Τελικά μήπως ακολουθείς τα «θέλω» και τα «πρέπει» κάποιων άλλων και όχι αυτά που θα σε έκαναν πραγματικά χαρούμενο;

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Ο Ερμής περνάει στο Σκορπιό που για σένα αποτελεί το υψηλότερο και ίσως το πιο εμφανές σημείο του χάρτη σου. Έτσι θα αποκτήσεις μια πιο ευαίσθητη ματιά απέναντι σε ζητήματα που αφορούν στο γάμο ή την καριέρα σου και οι χειρισμοί σου δε θα βασίζονται τόσο στα δεδομένα που μπορεί να τα περιγράφουν, αλλά σε πιο συναισθηματικά κριτήρια. Αδυνατείς να αναλάβεις την ευθύνη και να πάρεις αποφάσεις που θα μπορούσαν να ταράξουν τα νερά, γιατί για σένα αυτή τη στιγμή προέχει να βρεις λύσεις που θα έχεις «και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο». Καλή επιτυχία…

ΙΧΘΥΕΣ

Τα σενάρια που δημιουργεί για σένα το πέρασμα του Ερμή στο Σκορπιό είναι λίγο-πολύ θετικά, με καλύτερο όλων το ότι θα σου δώσει την ευκαιρία να σχεδιάσεις ή ακόμα και να πραγματοποιήσεις κάποια ταξίδια με το ταίρι σου που μπορεί να ανανεώσουν και τη σχέση σας, αλλά και καθέναν από εσάς ξεχωριστά. Από την άλλη είναι πολύ καλή περίοδος να προωθήσεις νομικά ζητήματα στα οποία μπορεί να διακυβεύονται περιουσιακά σου στοιχεία ή ζητήματα που ποντάρεις να τα αντιμετωπίσεις βασιζόμενος σε συναισθηματικά επιχειρήματα.

Πηγή: astrologos.gr