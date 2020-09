Πολιτική

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο ισχυρότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ο Μάικ Πομπέο θα ταξιδέψει στην Ελλάδα και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό για να γιορτάσουν την ισχυρότερη σχέση των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες...

Η κοινή δέσμευση των ΗΠΑ και της Ελλάδας για την προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο θα βρεθεί στο επίκεντρο της επικείμενης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην Ελλάδα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα ταξιδέψει στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Αγία Έδρα και την Κροατία από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου.

«Στην Ελλάδα, ο υπουργός Πομπέο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Δένδια για να ανανεώσουν την κοινή μας δέσμευση για την προώθηση της ασφάλειας, της ειρήνης και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και για να γιορτάσουν την ισχυρότερη σχέση που έχει υπάρξει μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας εδώ και δεκαετίες», αναφέρεται.

Στη Θεσσαλονίκη, ο Μάικ Πομπέο θα υπογράψει διμερή συμφωνία για την επιστήμη και την τεχνολογία. Επιπλέον θα συμμετάσχει με ηγέτες του επιχειρηματικού κλάδου της ενέργειας σε μια συζήτηση που θα υπογραμμίσει τη σημασία της ενεργειακής διαφοροποίησης και των έργων υποδομής που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα. Μετά τη Θεσσαλονίκη, ο Αμερικανός υπουργός θα μεταβεί στην Κρήτη, όπου θα επισκεφθεί τη Ναυτική Βάση της Σούδας για να υπογραμμίσει την ισχυρή εταιρική σχέση ασφάλειας των ΗΠΑ με την Ελλάδα.

Νωρίτερα ο κ. Πομπέο είχε υποδεχτεί στο γραφείο του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, ο οποίος του εξέφρασε τις ανησυχίες της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Ο Αρχιεπίσκοπος εστίασε στην επιθετική συμπεριφορά της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ανάγκη προστασίας των θρησκευτικών μειονοτήτων και του Οικουμενικού Πατριαρχείο υπό το πρίσμα της απόφασης για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.