Κόσμος

Στίβεν Μπίγκαν: η Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές θαλάσσιες επιχειρήσεις

Ο αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον προτρέπει την Τουρκία να βάλει "φρένο" σε ότι αυξάνει τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Το μήνυμα ότι η Τουρκία πρέπει να σταματήσει τις προκλητικές θαλάσσιες επιχειρήσεις και τα μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο εξέπεμπε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Στίβεν Μπίγκαν σε ομιλία που πραγματοποίησε στο Αμερικανοτουρκικό Συνέδριο (American-Turkish Conference). Ο Αμερικανός αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ουάσιγκτον για την αύξηση των εντάσεων στη περιοχή.

«Η σύγκρουση μεταξύ των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ, της Τουρκίας και της Ελλάδας, ωφελεί μόνο τους κοινούς μας αντιπάλους που επιδιώκουν να σπείρουν τη διχόνοια και να υπονομεύσουν τη διατλαντική ενότητα. Προτρέπουμε την Τουρκία να σταματήσει τις προκλητικές θαλάσσιες επιχειρήσεις και τα μέτρα που αυξάνουν τις εντάσεις στην περιοχή», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, καλωσόρισε τις ενέργειες που έκανε η Άγκυρα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Όπως ανέφερε, οι ΗΠΑ ελπίζουν να δουν συνεχείς διμερείς συνομιλίες μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλάδας για την περαιτέρω μείωση των εντάσεων και ενθαρρύνουν τις δύο χώρες να συνεχίσουν να εργάζονται μέσω του ΝΑΤΟ για μια τεχνική συμφωνία που θα αφορά μέτρα για την αποφυγή εμπλοκής. Τέλος, διατύπωσε τη πάγια θέση των ΗΠΑ που θέλει όλες τις χώρες της περιοχής να επιλύουν τις διαφωνίες τους με διπλωματικά και ειρηνικά μέσα.