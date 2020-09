Κόσμος

Αναβλήθηκε το καρναβάλι στο Ρίο ντε Ζανέιρο

Το διάσημο καρναβάλι αναβλήθηκε επ’ αόριστον εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Το διάσημο καρναβάλι στο Ρίο ντε Ζανέιρο, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί τον Φεβρουάριο, αναβλήθηκε επ’ αόριστον εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, ανακοίνωσε αξιωματούχος.

«Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η εκδήλωση πρέπει να αναβληθεί. Απλούστατα δεν μπορούμε να την κάνουμε τον Φεβρουάριο. Οι σχολές σάμπας δεν έχουν ούτε τον χρόνο, ούτε τους χρηματοδοτικούς και οργανωτικούς πόρους ώστε να είναι έτοιμες τον Φεβρουάριο», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ζόρζι Καστανιέιρα, πρόεδρος της Ανεξάρτητης Ένωσης Σχολών Σάμπας του Ρίο (LIESA), που οργανώνει το καρναβάλι.