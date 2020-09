Κοινωνία

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η διευθύντρια σχολείου όπου μαθητής έπεσε από την στέγη (βίντεο)

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του μαθητή. Πως σημειώθηκε το περιστατικό.

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης στο Σουφλί, όταν έγινε γνωστό ότι μαθητής που συμμετείχε σε κατάληψη του Γενικού Λυκείου και είχε ανέβει στην στέγη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε στο κενό και τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με πληροφορίες επικράτησε μεγάλη αναστάτωση. Οι καθηγητές που βρισκόταν σε άλλο χώρο κοντά στο ΓΕΛ πήγαν στο σημείο και μετέφεραν τον τραυματισμένο μαθητή με αυτοκίνητο αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου, ενώ ενημερώθηκαν και οι γονείς του. Από εκεί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου.

Όπως υποστηρίζουν αυτόπτες μάρτυρες, ο μαθητής είχε τις αισθήσεις του, φαινόταν όμως να έχει τραυματιστεί στα πόδια και οι πρώτες πληροφορίες από το Νοσοκομείο αναφέρουν ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στα κάτω άκρα.

Σύμφωνα με την Διευθύντρια του ΓΕΛ Σουφλίου, η οποία μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" ο μαθητής πήδηξε από τον 1ο όροφο και αρχικά βρέθηκε στη στέγη κατασκευής που βρίσκεται στο προαύλιο και μετά στην αυλή.