Κοινωνία

Κορονοϊός: Η λίστα με τα κλειστά σχολεία

Σε περισσότερες από 100 διαφορετικές σχολικές μονάδες θα παραμείνουν κλειστά τμήματα ή ακόμη και ολόκληρα συγκροτήματα.

Μεγαλώνει η λίστα των σχολείων και των τμημάτων σχολικών μονάδων που κλείνουν λόγω κρουσμάτων του κορονοϊού, ενώ την ίδια ώρα ξεπερνούν τα 200 τα κλειστά σχολεία σε όλη την Ελλάδα λόγω καταλήψεων των μαθητών, με αιτήματα σχετικά με την πανδημία.

Δέκα ημέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και σύμφωνα με την ανανεωμένη λίστα του υπουργείου Παιδείας, περισσότερες από 100 είναι πλέον οι σχολικές μονάδες έχουν βάλει «λουκέτο» είτε σε επιμέρους τμήματα είτε θα αναστείλουν στο σύνολό τους τη λειτουργία τους.

Αναλυτικά η λίστα του υπουργείου Παιδείας: