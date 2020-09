Κοινωνία

Γκίκα στον ΑΝΤ1: Οι αγώνες δίνονται με ανοικτές τάξεις, όχι με καταλήψεις (βίντεο)

Η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας μιλά για τις καταλήψεις στα σχολεία και απαντά στα αιτήματα των μαθητών.